涉伙癌症病人冒名索保險　三人判囚4年半至6年4個月 (17:27)

被告為前保險代理王家強（現45歲）、自由身司機羅俊傑（45歲）和裝修工人梁偉鍵（40歲）。辯方求情指，梁於2017年確診患濾泡性淋巴癌，病况一度好轉，惟翌年癌症復發，梁遂透過中間人認識王和羅，假冒身分獲得免費醫學療程。辯方透露，羅曾將3.2萬元報酬分發予梁，梁願意向友邦保險賠償該3.2萬元。

法官黎婉姫判刑指，王家強安排索賠保險的計劃，為本案主腦，角色比其他人更重要，加上王是保險代理，屬嚴重違反誠信責任。黎官表示，本案導致友邦保險損失逾2700萬元，若然王沒有被揭發，可能會繼續損害友邦保險的利益，遂判囚6年4個月。

黎官強調，羅俊傑和梁偉鍵的罪責比王家強輕微，惟羅梁二人都有重要角色，否則計劃無法成事，判羅囚5年。黎官提到，雖然梁願意賠償3.2萬元予友邦保險，但梁獲得的醫學療程價值逾100萬元，「與獲益相比，賠償金額實在微不足道」，遂判梁囚4年半。