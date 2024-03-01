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與外遇對象復合不果　圖以枕頭焗斃對方兼鬆煤氣喉　男子認企圖謀殺 (15:47)

運輸工與前女友復合不果，到前女友的公屋單位收拾物品，其後嘗試用枕頭焗死女方，聲稱和女方同歸於盡。男方進入廚房之後，女方聽到爆炸聲及聞到煤氣味，隨即從單位逃走。消防調查證實，廚房煤氣喉曾遭人手鬆開，煤氣掣亦被打開。涉事男子今（1日）於高院承認一項企圖謀殺罪，法官陳慶偉稱本案涉及晚上在公屋縱火，構成加刑因素，被告須還押至3月14日判刑。

案情指，被告盧文傑（現43歲）和李姓事主均已離婚，各自育有一名兒子。兩人於2017年交友程式認識後交往，同居於屯門龍逸邨一個單位。至2021年，事主發現被告出軌，遂決定分手。根據事主的說法，被告多次要求復合，曾經服食安眠藥自殺不果。不久事主結交新的男友，兩人亦達成協議，被告可以上門收拾個人物品。

雙方約好2022年4月在單位見面，事主擔心和被告起爭執，事前將兒子交托予鄰居照顧。當日晚上，被告突然情緒激動，把事主推到沙發上，聲稱要強姦事主，又稱事主可以報警。事主掙扎半分鐘後，被告終於停手，並聲稱到廚房吸煙。

隔了5秒，事主聽到爆炸聲和見到火光。被告從廚房跑出來，將事主按在地上，嘗試用枕頭蓋著事主頭部近10秒。被告揚言已與外遇對象分手，欲與事主同歸於盡。事主驚慌之下承諾會與新男友分手，被告最終放手。事主獨自逃出單位，被告則在單位昏迷獲救。廚房爐頭一度起火，消防員救火後調查火警起因，發現煤氣喉曾遭人以手鬆開。

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