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聯合醫院一名八旬病人上周離世　護士未定時檢查維生指數 (17:20)

聯合醫院發生嚴重醫療事故，一名內科及老人科病房護士未有按照醫生指示，在電子維生指數紀錄系統（e-Vital）輸入每4小時檢查一名89歲男病人維生指數的要求。涉事男病人留醫一日多後離世，院方判斷他因吸入自身嘔吐物，造成「吸入性窒息」，與未有檢查血壓等指數無關聯。聯合醫院向家屬致歉，並在事發後提醒各病房檢查系統，未有發現類似個案；院方亦將成立根源調查委員會。涉事3名醫護現正休假。

醫管局由2021年起陸續使用e-Vital系統，其中涉事病房於今年1月起才開始使用。聯合醫院護理總經理鄧少強說，當在系統中輸入指示，例如定時檢查體溫、心跳等，系統到時會作出提醒，醫護亦可在系統上翻查病人維生數據。他表示，涉事一名有逾10年年資的醫護，在接獲主治醫生指示每4小時檢查一次血壓、心跳及血含氧量後，因工作繁忙及短時間內仍未熟習系統，未有輸入相關指示。

內科及老人科部門主管黃思豪表示，事主有多種長期病，於2月20日晚上因重覆嘔吐及發燒入院，當時他血壓及心跳等穩定，有肺炎跡象；至翌日早上醫生巡房，病人維生指數穩定，中午轉至內科急症病房，醫生作出每4小時檢查維生指數的指示，惟之後10多個小時無護士為他檢查。病人留醫期間，護士曾3次為他檢查血糖、多次協助他吃藥，當晚亦有病人家屬探望，凌晨時分病人仍然反應正常；惟至清晨5時半，醫護發現病人心跳呼吸停止，牀邊有啡色嘔吐物，至5時58分宣告急救無效。

黃思豪說，醫生會參考病人維生指數診症，不過亦要觀察病人清醒度、驗血結果等其他指標，而在今次案件中，病人嘔吐屬突發及不可預測，亦要其血壓無直接關聯。被問到為何當日再無其他護士檢查病人的維生指數、為何無人發現未有輸入指令，黃思豪稱，由於病人一直表現穩定，亦無表示不適，故護士無特別查看其血壓。鄧少強補充，當晚病房內有56名病人，有兩位護士當值；涉事病人曾由3名護士照顧，分別為早更、午更及夜更護士，早更護士忘記輸入指示，另外兩更護士沒有檢查，同意稱若每個時段的護士均檢查一次系統會較理想。

九龍東醫院聯網總監兼聯合醫院行政總監楊諦岡說，涉事護士未有按指示輸入指令是不理想，但強調醫護人員有不斷監察病人情况。他說，3名涉事護士正在休假，院方會檢視事件過程及環境因素，若醫護表現有落差，最主要會提供監督及培訓；若發現個別情况涉及蓄意或有欠公允，會有一定的人事措施及懲罰，現時暫時未開始相關程序，又說醫院對每個受醫治的病人負全責。

相關字詞﹕編輯推介 聯合醫院 醫療事故

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