政府指東九集體運輸研究費約2.77億料上半年申撥款　啟德項目研究費低毋須另申撥款 (15:33)

至於啟德項目，局方指其勘查研究費用較東九龍項目相對低，局方計劃以「丁級工程項目」展開研究。而「丁級工程項目」撥款毋須財委會另作審批，上限5000萬元。

路政署1月19日發表東九龍項目研究招標公告，今日截標。啟德項目研究則由土木工程拓展署前日（2月28日）招標，4月12日截標。兩招標公告均稱研究需在今年6月開展，並同樣邀請12間在政府認可名冊上的顧問公司投標。

運輸及物流局稱，會適時向立法會匯報兩個項目的進展，現計劃今年下半年內會邀請系統供應商及營運商就兩項目遞交意向書，以敲定系統及其基建設施具體要求及設計。局方重申，會加快原有工作時間表，爭取在2026年就兩項目建造工程招標，翌年批出工程合約。