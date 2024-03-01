政府指東九集體運輸研究費約2.77億料上半年申撥款　啟德項目研究費低毋須另申撥款 (15:33)

運輸及物流局昨在facebook表示，已於1月及前日分別就東九龍和啟德綠色集體運輸系統聘請顧問進行勘查研究及初步設計招標。其中東九龍項目研究費用約2.77億，啟德項目研究費用則從未透露。本報翻查資料，兩項目均未就勘查研究向立法會工務小組及財委會申請撥款。運輸及物流局回覆稱，就東九龍項目，政府為盡早展開研究及設計工作，故就聘請顧問同步招標，當局會在財委會會議前參考回標報價更新研究費用估算，預計今年上半年向立法會尋求撥款，並只會在撥款獲批後，才批出有關顧問合約。
至於啟德項目，局方指其勘查研究費用較東九龍項目相對低，局方計劃以「丁級工程項目」展開研究。而「丁級工程項目」撥款毋須財委會另作審批，上限5000萬元。
路政署1月19日發表東九龍項目研究招標公告，今日截標。啟德項目研究則由土木工程拓展署前日（2月28日）招標，4月12日截標。兩招標公告均稱研究需在今年6月開展，並同樣邀請12間在政府認可名冊上的顧問公司投標。
運輸及物流局稱，會適時向立法會匯報兩個項目的進展，現計劃今年下半年內會邀請系統供應商及營運商就兩項目遞交意向書，以敲定系統及其基建設施具體要求及設計。局方重申，會加快原有工作時間表，爭取在2026年就兩項目建造工程招標，翌年批出工程合約。
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