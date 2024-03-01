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海關截巴西抵港貨櫃檢值5700萬元液態可卡因拘6人 (14:04)

海關於1月根據情報分析，扣查一個由巴西抵港報稱載有雞肉醬及忌廉的海運貨櫃，檢獲市值約5700萬元液態可卡因，經個多月調查，過去一星期採取行動，共拘捕6名涉案男子。

港口及海域科貨櫃貨物檢查組署理高級督察陳杰論表示，較早前海關港口及海域科按風險評估及資料分析，揀選一個經海運來自巴西的40呎貨櫃查驗，據資料顯示，貨櫃報稱載有雞肉醬及忌廉的入口貨物，但收貨人並無任何海運紀錄，亦發現他申報虛假地址，遂扣留貨櫃查驗。關員於1月19日在葵涌海關大樓開櫃檢查，發現內有超過1100箱雞肉醬及忌廉，當中在貨櫃深處有60箱表面有紅點標記，關員於是打開該批有可疑標記的貨物，發現雞肉醬的包裝明顯比較細，並有重新包裝的痕迹，再發現內裡有透明膠袋載有白色的液體，隨即將作快速毒品測試，結果樣本對可卡因呈陽性反應，最終在60箱雞肉醬中檢獲約57.5公斤液態可卡因，市值約5700萬元。

海關毒品調查科隨即跟進調查，展開監控遞送行動，高級調查主任李志豪指，販毒集團將貨物暫存葵涌一周遭交通繁忙的物流倉庫，其後於2月7日、21日及23日分3次，安排數輛貨車分批提貨，分別送到元朗一物流倉、銅鑼灣一商業單位及錦田一路旁空地暫存。

海關當掌握販毒集團成員身分及角色後，見時機成熟，於2月23至29日採取行動，分別於錦田、葵涌、牛頭角、屯門及油麻地共拘捕6名涉案男子，年齡由36至60歲，其中4人報稱貨車司機，其餘兩人分別報稱建築工人及無業。

海關初步調查相信檢獲的可卡因供應本地市場。當中被捕4名貨車司機，利用貨車運送有關貨物，分別收取500至2000元報酬，另兩人因曾經處理貨物而被捕，4名司機已獲准保釋候查，另有一名男子經調查後獲釋，其餘一人現正被扣留調查。

李志豪指，行動中留意到販毒集團採取不同方式及策略逃避執法人員偵緝，包括將貨物儲存在葵涌倉庫長達一個月的時間，其間試圖留意海關有否正在觀察該批貨物，又分3次將貨物送到不同地方暫存。

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