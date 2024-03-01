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塘尾道「同路舍」單位火警　住戶憶述摸黑逃生呻大廈狀况「好殘」 (15:25)

旺角塘尾道22號長輝大廈10樓今（3月1日）清晨發生火警，7人受傷，其中一人危殆。現場所見，起火單位完全被焚毁，地板、牆壁及天花均被燒至漆黑，雜物擱在地上。起火單位為非牟利團體「同路舍」營運，機構回覆本報查詢時表示，現有三名服務使用者在單位居住，其中兩人在事故中受傷，包括危殆男子，職員已到醫院探望，餘下一名住戶事發時不在家。「同路舍」表示，租用單位一至兩年，為一廳三房，並非劏房，初步了解客廳損毁較嚴重，房間情况大致完好，過去未遇過同類事故。

居於11樓的許女士表示，事發時濃煙由下層「攻上來」，自己雖沒開窗，濃煙仍從抽氣扇位置傳入屋內，「成間屋都係煙」，又說地板亦有拱起，變得滾燙。據她所知，10樓有單位劏成3間劏房，數月前開始租予無家者暫住。

同樣居於11樓的劉小姐稱，5時許由街坊拍門叫醒方知火警，「一開門，黑煙湧入來，成條巷黑曬，睇唔到嘢」。她說當時照明燈沒有亮起，只能摸黑逃生，同時通知鄰居火警，後來有人擊破警鐘玻璃，才聽到火警鐘響。

7樓住戶關先生說，事發時自己正準備上班，當時已見走廊因救火有如水浸，玻璃窗亦被「扑爆」，離開大廈後被安排疏散至附近停車場。他憶述火警鐘「好遲先響」，懷疑與大廈在過年前已開始維修有關。他稱自己在此大廈居住了3年，大廈「樣樣野都好殘」，早前曾討論維修但「傾唔掂數」，晚上亦無保安當值，尤如無人管理。

居住在大廈逾25年的11樓住戶王小姐事發時不在家，聽聞火警最先是電飯煲起火，事後見到大廈走廊均濕透，自己住所亦被爆門，現時「無水無電」，她對火警鐘未能啟動感「好擔心、好驚」，強調安全為重，期望大廈法團盡快跟進。

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