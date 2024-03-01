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唐英年料6月須自決西九財政方案　楊潤雄：盡快交代政府看法 (13:03)

西九文化區管理局面對財赤，料資金明年中耗盡，西九去年提出利用土地資源改善財政，已向政府提交具體方案。西九管理局董事局主席唐英年接受《星島日報》專訪時指至今未有消息，但不可能一直等待，預料至今年6月會自行決定，他未有透露有何方案，只稱不想申請破產，亦不再向政府申請撥款。文化體育及旅遊局長楊潤雄回應說，仍在研究西九提出的方案，期望盡快交代政府看法，又稱董事局面對財政困難時考慮多方面的措施，是負責任的做法。

唐英年說，西九與政府一直保持密切溝通，但不能等到資金耗盡後，才慢慢思考去向，又說一直拼命節省開支，或可以爭取多一至兩個月的時間，但於事無補。他說，希望西九可自行想辦法解決問題，稱手上唯一資源是土地，或會賣出一部分，又或以其他方法妥善運用。

對於外間質疑西九管理局於市况低迷時賣地或會「推冧市」，唐英年稱說法「無知」，指出目前不急於賣地，最快或要到2026/27年才會沽售，有信心屆時樓市有一定程度上揚，會視乎市場情况才決定沽售多少土地。

楊潤雄今早於簡介《財政預算案》措施的記者會被問及西九的財政問題，他說，西九文化區需自負盈虧，認為當其面對財政困難，考慮合適的措施是負責任，期望盡快向西九反映政府對有關財政方案的看法。

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