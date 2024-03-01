財政預算案2024｜陳茂波料交椅洲項目進度推遲2至3年　何永賢料不影響公營房屋供應 (16:24)

房屋局長何永賢表示，人工島的造地計劃是在十年期土地供應的後五年，加上造地後仍需時間建屋，所以一直以來相關公營房屋供應都預期在未來十年以外出現，認為人工島延後對十年期的公營房屋供應沒有影響。

另外，金管局早前宣布暫停按揭壓力測試。有聽眾認為帶來很大風險，指社會及政府有龐大的債務風險，不應依賴債務去推動經濟發展。陳茂波說，壓力測試是其中一個保障借貸者的措施，又說目前的利率處於高位，市場普遍相信美國將會減息，相信本港利率或會下降，認為暫停不必要的壓力測試可令市民更易置業。

他又說，相信樓市全面「撤辣」後，會令市場供應的樓盤增加，交投量會上升。陳茂波又說，即使政府未來5個年度各發行發債950億至1350億元不等，但債務水平對比其他國家及地區仍然很低，整體處於安全水平。

有聽眾亦不滿預算案未有支援中產，陳茂波說，政府以往曾向中產市民推出不同措施，包括寬免薪俸稅等，未來當情况容許，會檢視如何幫助中產市民。