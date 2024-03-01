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【持續更新】黎智英案｜陳沛敏：衝擊立會事件後黎指示多訪示威者　因「唔想運動消失或停止」 (11:37)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨日踏入第36日審訊。時任《蘋果》副社長陳沛敏繼續作供。

《明報》文字直播審訊情况。

【11:25】休庭。

【11:00】控方其後問《蘋果》頭版報道反修例示威的8.31太子站衝突，提及在報紙出刊的當日凌晨，陳向她副手林文宗傳信息指「太子站可能要改版」。陳解釋，2019年反修例示威期間，不時發生晚上8時後需要改版的情况，很多突發事件會成為頭版。當時陳已經下班回家，但她從新聞報道見到太子站出現新狀况，由於擔心當值同事沒有留意，故此她提醒林考慮要否改動版面，並交由對方負責。

【10:45】控方提及編採自主的議題時，法官李運騰問陳是否同意不同傳媒應持有不同政治角度，陳表示「可以」，但應循社論表達，因為新聞強調報道事實與真相，所以新聞報道與評論文章有分別。李官又問，《蘋果》內部會否有任何機制及約章去確保記者享有編採自主，陳稱「其實都係靠同事自己意識囉。」

【10:22】代表黎智英的資深大律師彭耀鴻完成盤問。控方開始覆問環節，問陳沛敏是否曾指黎智英支持和平示威，陳解釋「非和平手法佢會諒解，譬如7月1日立法會事件，佢畀我指示係唔想運動消失或者停止」，故此黎有指示他們多訪問示威者，讓其他人明白及了解示威者的舉動，故黎是支持反修例運動。

【10:03】開庭。時任《蘋果》副社長陳沛敏第四天接受辯方盤問。辯方針對編採角度的議題，指出不同傳媒之間有不同新聞角度屬常見，陳表示正確。辯方遂指，2019年至2020年間《蘋果》被視為追求自由及反政權的媒體，陳亦表示同意。

辯方再指《明報》與《經濟日報》相對地保守及支持政府，陳稱「唔想演繹其他傳媒的路線」。其後辯方指《文匯報》及《大公報》則支持政府，陳稱「我觀察到係。」最後辯方指傳媒之間有特定編採角度並非錯事，陳回應稱「可以咁講。」

明報記者 楊志權、陳家怡

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

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