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塘尾道單位火警七傷一危殆　現場火警鐘未響　消防不排除電器起火肇禍 (10:04)

清晨6時許，旺角塘尾道22號長輝大廈10樓一個單位起火，事件中7人受傷，一名傷者危殆。消防指，單位客廳火勢最猛，不排除因電器起火肇禍，現場亦未發現有助燃劑，料火警無可疑。

事發單位位於塘尾道長輝大廈10樓，消防上午6時06分接報，4分鐘後到場，火場面積為8米乘5米。消防共動用89名消防及救護員，並派出一喉兩煙帽隊撲救，火勢於約6時40分救熄。消防接報到場開喉灌救，並升起雲梯在外圍射水協助，其間消防員救出3男4女，當中一名男子倒臥10樓走廊，他昏迷不醒並有吸入性損傷，救護在場為他提供高濃度氧氣後，消防員為他戴上氧氣面罩後抬落樓，再將他轉送廣華醫院進一步搶救。

傷者年齡介乎年齡34至78歲，其餘6名傷者有5人情况嚴重，1人穩定，均涉及吸入濃煙不適而呼吸困難，分別送往廣華醫院及伊利沙伯醫院。消防處高級消防隊長司徒宏斌指，單位火勢最猛位置為客廳，不排除電器着火肇禍，又指大廈火警鐘事發時未能啟動，懷疑因大廈正翻新消防系統，或因起火後的熱力影響警報系統的電線，而令火警鐘未能響起。他補充指大廈已開始翻新消防系統工程，初步認為火警系統失靈不涉違法。

事發期間消防協助疏散30名居民，另有140名居民自行疏散，一名老婦獲救時面部熏黑，另有一對夫婦及17個月大嬰兒獲救。

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