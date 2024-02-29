屯門醫院手術室擴建大樓消防喉管漏水 發現金屬喉管出現小孔 醫管局委託獨立專家調查 (23:13)

屯門醫院發言人表示，該院非常重視事件，已安排工程人員檢視同一大樓內其餘手術室的同類型金屬喉管，在另外兩間尚未投入服務的手術室内各發現一節類似金屬喉管出現小孔。屯院稱該院手術室擴建大樓共有22間手術室，其他手術室暫未有發現類似情况，而最近一次就消防系統進行的周年檢查於去年12月完成，當時未有發現異常狀况。

醫管局總辦事處收到醫院發現有關情况的匯報後，已隨即委託獨立專家再次檢視有關金屬喉管，獨立專家初步檢測後發現小孔出現在金屬喉管製造時焊接的位置上，正調查同一批次金屬喉管是否出現同樣情况，並會在稍後提交正式報告。

醫管局稱非常重視樓宇工程質素並非常關注事件，已同時責成項目顧問去信大樓總承建商要求根據合約規定提交報告，詳細交代喉管物料是否符合相關標準規定及確保工程質素。醫管局亦已要求大樓總承建商，在不影響醫院臨牀服務情况下盡快更換有問題的消防喉管，確保系統運作正常，對醫院安全不會構成額外風險，以保障病人及員工安全。醫院手術服務暫時沒受影響，如有需要會靈活調動手術室，致力確保服務不受影響。