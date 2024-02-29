明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

旺角唐樓單位疑賣貓肉狗肉5人被捕　漁護署檢走35公斤肉化驗 (22:11)

漁護署、食環署和警務處今日（29日）聯合展開突擊行動，在旺角上海街一處所檢取懷疑狗肉和貓肉作進一步調查，檢獲35公斤懷疑用作食物的狗肉和貓肉，並拘捕5名男子。

漁護署晚上發新聞稿，指最近接獲報告，懷疑有人於旺角上海街一處所內售賣狗肉和貓肉作食物，今日與食環署和警務處展開聯合突擊行動。漁護署人員在單位內檢獲約35公斤懷疑用作食物的狗肉和貓肉，並已安排作化驗，現正等候結果，如證明為貓肉或狗肉，會向相關人士提出檢控。

行動中，食環署人員拘捕一名男子，署方重申，如有足夠證據，將根據《食物業規例》（第132X章）第31（1）條檢控該名男子在處所內經營無牌食肆。

警方則拘捕4男1女越南人，包括被食環拘捕的男子，其中4人持「行街紙」，分別涉嫌無牌經營食肆、殘酷對待動物、違反逗留條件、未得入境處長授權而留在香港。

據悉，該食肆營運至少6個月，只招待越南人，由一名50歲男子經營，3名分別16至43歲男女負責傳菜，人員調查時，另外揭發一名懷疑偷渡來港的33歲男子匿藏在單位內。據了解，該500尺單位有一廳三房，其中一廳一房設有餐桌招待食客，另兩間作睡房。

據了解，涉案處所位於上海街628號唐三樓一個住宅單位，懷疑經營只招待越南人的無牌私房菜。鄰居卓先生表示，該單位經常有越南人在內煮食，觀察到單位平時晚上有不少廚餘垃圾要丟棄，維持至少一年半。卓先生與另一名女鄰居表示從未聽過貓狗叫聲，也沒有嗅到異味。該名女住客稱自己以前有養貓，得知對方懷疑售賣貓肉狗肉，不禁表示「嘩，咁殘忍，大佬，想嘔添啊」，並反問「賣出去有人要㗎咩？」

根據《貓狗規例》（第167A章），任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁六個月。漁護署強調絕不容忍任何以狗肉和貓肉作食用用途，必定會嚴肅跟進，如有足夠證據，會採取執法行動。並呼籲市民如發現懷疑違例情況，可致電1823舉報。

相關字詞﹕貓肉 狗肉 編輯推介

上 / 下一篇新聞