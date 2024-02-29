旺角唐樓單位疑賣貓肉狗肉5人被捕　漁護署檢走35公斤肉化驗 (22:11)

漁護署晚上發新聞稿，指最近接獲報告，懷疑有人於旺角上海街一處所內售賣狗肉和貓肉作食物，今日與食環署和警務處展開聯合突擊行動。漁護署人員在單位內檢獲約35公斤懷疑用作食物的狗肉和貓肉，並已安排作化驗，現正等候結果，如證明為貓肉或狗肉，會向相關人士提出檢控。

行動中，食環署人員拘捕一名男子，署方重申，如有足夠證據，將根據《食物業規例》（第132X章）第31（1）條檢控該名男子在處所內經營無牌食肆。

警方則拘捕4男1女越南人，包括被食環拘捕的男子，其中4人持「行街紙」，分別涉嫌無牌經營食肆、殘酷對待動物、違反逗留條件、未得入境處長授權而留在香港。

據悉，該食肆營運至少6個月，只招待越南人，由一名50歲男子經營，3名分別16至43歲男女負責傳菜，人員調查時，另外揭發一名懷疑偷渡來港的33歲男子匿藏在單位內。據了解，該500尺單位有一廳三房，其中一廳一房設有餐桌招待食客，另兩間作睡房。

據了解，涉案處所位於上海街628號唐三樓一個住宅單位，懷疑經營只招待越南人的無牌私房菜。鄰居卓先生表示，該單位經常有越南人在內煮食，觀察到單位平時晚上有不少廚餘垃圾要丟棄，維持至少一年半。卓先生與另一名女鄰居表示從未聽過貓狗叫聲，也沒有嗅到異味。該名女住客稱自己以前有養貓，得知對方懷疑售賣貓肉狗肉，不禁表示「嘩，咁殘忍，大佬，想嘔添啊」，並反問「賣出去有人要㗎咩？」

根據《貓狗規例》（第167A章），任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁六個月。漁護署強調絕不容忍任何以狗肉和貓肉作食用用途，必定會嚴肅跟進，如有足夠證據，會採取執法行動。並呼籲市民如發現懷疑違例情況，可致電1823舉報。