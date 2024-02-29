4男認Telegram發布殺警言論判囚16至38個月 官斥挑起火頭 (18:38)

被告倉務員陳思諾（案發時36歲，下同）、無業李浩源（18歲）、電腦技術員黃澦羅（36歲）及學生蔡啟棉（19歲）均承認串謀意圖傷人罪，部分被告另涉其他罪行。

練官指出，陳作為群組建立人和管理員，積極帶領討論計劃，他帶頭侮辱出言詛咒，連家人也不放過；他提倡殺戮行動，家中遭搜出武器，顯示有意付諸實行。練官認為，本案是社會事件的延續，陳以不滿防疫措施作為藉口，煽動破壞政府管治權，信息不見政治理念，純屬對他人及國家仇恨情緒，和恐怖分子沒太大不同，連同作出煽動意圖作為罪，判囚38個月。

練官表示，起初群組反對防疫政策，然後有人商討如何購買武器，雖然討論是幼稚宣泄，但在討論下逐漸成為協議。就李當時年輕或誤信暴力能解決問題、不知紅線何在，連同串謀煽動兩罪判監29個月。黃則有份爭相發言，連同串謀煽動、藏毒和無牌管有槍械共4罪，共被判監24個月；至於蔡的參與程度較低，只涉串謀意圖傷人罪，判監16個月。