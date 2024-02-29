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房屋局「公營房屋x綠建科技與綠色金融—與業界同行」研討會 何永賢：冀拓綠色建築金融新機遇 (18:17)

為響應香港綠色周及政府推動綠色經濟以實踐可持續發展，房屋局今日（29日）舉辦以「公營房屋x綠建科技與綠色金融—與業界同行」為主題的研討會。是次研討會獲香港大學土木工程系支持並在該校舉行，旨在聯繫不同持份者，跨界別地加強交流合作，探討創新科技、綠色金融與公營房屋發展的關係。超過200名來自承建商、供應商、專業團體、初創公司、學術界、研究機構、金融和投資機構的代表出席了研討會。

房屋局長何永賢在開幕辭中表示，很高興可以舉辦是次研討會。藉着香港房屋委員會與房屋署建造大量公營房屋的豐富經驗，房屋局期望透過是次研討會，探討建立一個跨界別協作的機會，去連結創新建築科技、可持續發展、綠色金融等領域，以開拓綠色建築金融新機遇。

研討會共邀請了11位業界先驅、商界領袖和政府官員作為演講嘉賓，他們分享了在公營房屋應用創新科技解決方案的看法與經驗，以推動建造業與金融業在公營房屋綠色科技的合作機遇。

房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩致閉幕辭時表示，很高興聽取到建造業界、物業管理業界及金融業界等持份者的寶貴意見。她期望大家對綠色和可持續投融資及認證的共同努力，推動未來公營房屋的發展變得更環保和更有持續性。

相關字詞﹕房屋局；何永賢；羅淑佩；公營房屋

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