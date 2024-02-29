23條立法︳大律師公會建議收窄煽動意圖及境外干預定義　延羈留時間須有較高門檻 (16:49)

公會在意見書中說，23條下政府有明確義務就煽動叛亂自行立法，公會原則上支持政府履行憲制責任，就煽動叛亂罪立法，公會留意到其他司法管轄區代替、收窄或廢除罪行。公會建議，採納意圖違反或嚴重危害國家安全為罪行核心要素，同時考慮將煽動意圖收窄，加入煽動暴力、騷亂或慫恿他人犯法，或明知可能產生暴力、違法或破壞和平的意圖。

公會又表示，理解處理國家安全案件時，調查可能需要更長時間，但舉例指英國相關法例下，警方在合理懷疑被捕人正在或曾經參與境外勢力威脅活動時，才可向法庭申請延長羈留又說被羈留人士必須獲通知延長羈押理由，並一定有機會作出陳述。

對於會見律師的權利，公會提醒，英國法例下，被羈留人士有權於48小時期限內行使諮詢律師權利，英國警方亦必須有合理理由相信會見指定律師有特定危害後果，才有權禁止被羈留人士諮詢特定律師或推遲會見律師。此外，延遲會見律師決定必須有書面紀錄，而且通知被捕人士。大律師公會希望，當局考慮加入對被捕人士的權利的相應保障，稱「執法權力」及「權利的保障」兩者平衡共存，更能維持外界對香港法治的信心。

大律師公會亦就諮詢文件的內容提出多項建議，包括「煽惑叛變、煽惑離叛或叛亂」中，研究澳洲相關法例中的「真誠抗辯」概念是否適用；「境外干預罪」方面，建議在「配合境外勢力」行為中引入「知悉」的元素，則干犯者必須知道或應該知道有關行為或活動涉及境外勢力參與。

大律師公會又認為，在「憲制一致性」原則下，23條立法必須與《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》保障的權利一致，又說維護國安及保障基本人權，是憲制理念中相輔相成、缺一不可，亦是一國兩制行穩致遠目標的基石，稱在維護國家安全的議題上，恰當及謹慎地平衡憲制對基本人權及法治原則的保障，可體現尊重法治及司法的精神，亦對香港及國家的長遠利益等至關重要。