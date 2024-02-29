4名康宏前高層涉串謀詐騙等罪成提上訴　律政司同時申加刑 (16:51)

4名被告為麥光耀、康宏前首席財務總監陳麗兒、前經理黃淑安，以及鼎成證券前總經理李易明。根據原審案情，康宏委聘鼎成證券作為4批債券的配售代理，4人涉安排鼎成另行委聘康宏關連人士旗下的康宏證券，作為債券分配售代理，而未向康宏董事局和股東等披露安排。

上訴庭法官彭寶琴表示，本案爭議在於無論被告有否從交易獲利、是否有意串謀欺詐康宏董事局和聯交所，以及他們是否知道鼎成僅是「幌子」（sham），用以掩飾康宏和涉事公司的交易。代表麥光耀的資深大律師陳政龍表示，原審法官未說明被告有不誠實目的掩飾交易，例如涉事公司的執行董事王利民持有康宏關連公司逾35%股份，如果「有心收埋件事」，王可以將持股量減至三成以下，避免利益輸送之嫌。

代表陳麗兒的資深大律師黃佩琪則指，陳案發時不是康宏董事，只是康宏僱員；根據案例，並非公司董事的人沒有以「告密者」身分行事，向當局或公眾檢舉不妥當事情，本身不構成刑事罪行。