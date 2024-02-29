明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

4名康宏前高層涉串謀詐騙等罪成提上訴　律政司同時申加刑 (16:51)

纏繞逾4年的康宏前高層串謀詐騙案，康宏前執行董事麥光耀等4人裁定串謀詐騙等罪成，判監4至7個月，其中兩人准緩刑18個月。涉案4人不服定罪上訴，律政司則申請刑期覆核加刑，上訴庭今（29日）一併處理案件。上訴方提出，控方原審時沒有清楚指出，被告在甚麼情况下須負上披露責任，或者擔當檢舉交易的「告密者」。

4名被告為麥光耀、康宏前首席財務總監陳麗兒、前經理黃淑安，以及鼎成證券前總經理李易明。根據原審案情，康宏委聘鼎成證券作為4批債券的配售代理，4人涉安排鼎成另行委聘康宏關連人士旗下的康宏證券，作為債券分配售代理，而未向康宏董事局和股東等披露安排。

上訴庭法官彭寶琴表示，本案爭議在於無論被告有否從交易獲利、是否有意串謀欺詐康宏董事局和聯交所，以及他們是否知道鼎成僅是「幌子」（sham），用以掩飾康宏和涉事公司的交易。代表麥光耀的資深大律師陳政龍表示，原審法官未說明被告有不誠實目的掩飾交易，例如涉事公司的執行董事王利民持有康宏關連公司逾35%股份，如果「有心收埋件事」，王可以將持股量減至三成以下，避免利益輸送之嫌。

代表陳麗兒的資深大律師黃佩琪則指，陳案發時不是康宏董事，只是康宏僱員；根據案例，並非公司董事的人沒有以「告密者」身分行事，向當局或公眾檢舉不妥當事情，本身不構成刑事罪行。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞