兩專業人士分墮假冒官員及投資騙案共失逾1400萬 (16:10)

其中一宗騙案的事主為一名53歲男會計師。事主去年11月收到一名自稱「內地國家安全人員」來電，指事主曾經發送涉及日本核污水有關信息，內容屬於煽動，違反國家安全。由於詐騙集團成員能講出事主個人資料，成功博取事主信任。詐騙集團之後再指控事主參與國際金融詐騙案，要求事主提供「擔保費」作調查。事主依從集團指示，開立兩個銀行賬戶兼向集團提供密碼，並向該兩個賬戶存入440萬元。

其後，事主又向集團交出40萬元「擔保費」，嘗試證明自己無罪，但事主之後發現該兩個銀行賬號已被封鎖，無法查詢餘額，懷疑受騙後報警，事主在案中共損失480萬元。

另一宗騙案事主是一名60歲男子，警方形容他為高學歷專業人士。據了解，事主於去年12月中透過「LinkedIn」認識一名自稱「投資專家」的懷疑騙徒，其後騙徒誘使事主下載虛假投資應用程式「Eikrt.me」，用作投資加密貨幣泰達幣（USDT），又承諾會賺錢。

事主於今年1月初兩度向騙徒提供的銀行帳戶轉帳共80萬元，並成功從該投資應用程式提取約30萬元「投資收益」。事主不虞有詐，於1月中至2月中合共轉賬900萬元到10多個銀行戶口繼續投資，但最終無法取回資金，亦與對方失去聯絡，於是報警求助。事件中，事主合共損失近950萬元。