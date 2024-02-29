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海關檢1285公斤走私魚翅市值640萬　料運往內地 (16:02)

海關前日（27日）在一艘前往澳門的內河船檢獲1285公斤魚翅，市值640萬，暫無人被捕。海關稱魚翅不排除最終運回內地。

海關港口及海域科海域行動組督察陳景鋒表示，海關本周二（26日）深夜在香港西北面展開監控追蹤行動，當時正值航運繁忙時間，加上大霧，增加追蹤難度。海關最終在本月27日0時10分在屯門對開水域截停該可疑內河船，當時船上有6名內地船員，海關在核實載貨艙單後，對其中一個報稱載有電子產品、乾海味及家庭用品的貨櫃有懷疑，將內河船押送回屯門內河碼頭，最終在貨櫃內發現一批懷疑受管制乾魚翅。

有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒表示，經漁護署初步核實，證實該批乾魚翅屬瀕危物種，且沒有人能提供相關許可證，海關會循走私瀕危物種方向調查。胡稱，走私份子改變方式，包裝與過往有所不同，受管制的魚翅經壓縮、包膠紙再入紙箱，偽裝成一般貨物，而貨櫃亦只有中間位置放有魚翅，以「螞蟻搬家」形式分批出口。據悉，有關魚翅經壓縮及包裝後，能一併掩飾氣味，案件相信涉及不同品種。

胡稱，走私瀕危物種最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報不法活動。

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