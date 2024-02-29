黎智英案｜陳沛敏：黎智英辦「飯盒會」分享政見及交代編採指示　辯方：只談業務 (16:55)

【16:00】辯方指，根據該群組紀錄，2019年9月陳沛敏曾就「關於訂閱和持續發展」邀請員工給予建議，翌日舉行「飯盒會」及由張劍虹協助總結，黎智英於翌年1月發出「請將最近的新發展和提議傳到這裡」，同月亦舉行「飯盒會」。

辯方遂問陳沛敏在觀看相關紀錄後，會否同意「飯盒會」主要是用於討論業務及改善報章質素。陳沛敏回應「但係都有討論新聞角度囉」，並再舉例指黎智英曾在「飯盒會」上談及邀請甚麼類型的作家、想找出隱瞞疫情的源頭，以及要求找相應人士受訪等，但她同意找出疫情源頭確有特別新聞價值，能引起全球關注。

【15:25】辯方展示一個名為「港蘋報紙對話」的群組對話截圖，群組共有12位成員，包括黎智英、張劍虹及陳沛敏，並紀錄會議重點與跟進項目，但在2019年1月至6月間沒有任何成員對話。陳沛敏稱忘記該半年間有否發生任何活動，法官李運騰遂問會否有舉行「飯盒會」，但沒有紀錄的情况。陳沛敏稱沒有。

辯方續指，黎智英於2019年6月18日在該群組發出信息，指「各位同事，請將我們在報紙雜誌化」，陳沛敏屬首位回覆的成員，及後該群組出現一連串意見，並引伸至兩天後的會議。陳沛敏表示同意，但補充當員工將意見帶入「飯盒會」後，黎智英會在討論中將話題延伸至「做新聞嘅角度」，由於黎智英是老闆，故他們所謂的「跟進」就是跟進黎智英的說話，「黎生係一個好有自己睇法，某啲時候都比較強勢，所以我哋最後都係由黎生一錘定音。」

【15:00】辯方又指出，黎智英不會指示記者要報道或不報道甚麼新聞。陳沛敏回答「佢比較少講乜嘢唔要報」，但是當某時段發生重大新聞事件，例如2019年必然會觸及反修例事件，加上此類新聞屬多年未曾一遇及有持續性，黎就會在改善報章質素的討論中談及。陳沛敏舉例指，黎智英不會表明要訪問哪一位示威者，但會說出採訪方向，例如表明想知道示威者的心聲。

【14:34】 開庭。時任《蘋果》副社長陳沛敏第三天接受辯方盤問。辯方向陳沛敏問及，黎智英是否於2018年重返《蘋果》掌權後，發現員工士氣低落，於是有意成立「飯盒會」，冀與不同階層員工溝通。陳沛敏指黎智英為針對員工士氣，曾改善公司飯堂質素，至於「飯盒會」的用途是黎智英向員工分享他「做生意」及對時政的看法。

陳沛敏續指，黎智英會與不同部門舉行「飯盒會」，並在開會前數天預先收集員工意見或建議，留待開會當日商討，但是她認為黎智英有時遇上他不感興趣的議題，便會輕輕帶過，因為「佢係一個好有自己睇法的人，所以如果嗰話題佢想講，佢會發揮多啲佢嘅意見出嚟。」

辯方向陳沛敏指出，「飯盒會」實際用途是黎智英向員工表達他對公司業務及改善報章質素的看法，而非作出編採指示。陳沛敏稱不同意，並指所有出席會議者均為編輯，亦加上當涉及改善報章質素的議題，必然會談及「報紙要點樣做。」

明報記者 楊志權、湯璧瑜