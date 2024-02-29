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23條立法｜政府收1.3萬份意見逾98%支持 另收逾10份「境外反華組織」或「潛逃外國者」意見書 (12:48)

為期約一個月的《基本法》23條立法諮詢昨結束，政府今公布，截至昨晚11時59分的初步數字，諮詢期間共收到13147份意見，當中有12969份支持及提出正面意見，佔約98.6%；反對建議的有93份，佔總數0.71%，當中有超過10份來自境外反華組織或潛逃外國的人；有85份屬單純提出問題，或表達的意見不能反映其立場佔總數0.65%。保安局表示，會全速整合諮詢結果，並向立法會匯報，並參考所收到的意見，爭取盡快將《維護國家安全條例》草案定稿。

保安局表示，諮詢期間共籌辦近30場諮詢會，與各個界別的人士見面，有約3000人次參與，絕大部分與會者表示支持立法；截至2月27日，有512個不同界別、不同專業的組織及團體，通過公開發表聲明、發表署名文章或聯名致函等方式，表達支持立法工作。

保安局指，諮詢結果反映立法建議獲大部分巿民支持，當局所收到的意見，涵蓋立法建議的不同範疇，亦有就諮詢文件具體意見以外其他有關維護國家安全的建議，為擬定條例草案的過程提供寶貴的參考。發言人指，感謝市民踴躍參與公眾諮詢，很高興見到結果確立社會對盡早完成立法的共識，對社會各界積極發聲支持立法工作感到非常鼓舞，可見社會有強烈氛圍支持《基本法》第23條立法。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法 公眾諮詢

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