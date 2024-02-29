東華學院：積極爭取北都建校舍　料25/26申請升格私立大學及應科大 (12:58)

陳慧慈表示，隨學院學生人數上升，現時校園空間已不敷應用，學院已向政府表達意向，冀於北都興建綜合型新校舍，包括中西醫結合社區健康中心、研究中心、宿舍、實驗室及體育設施等。不過，她稱，東華學院並沒特別屬意北都內哪塊用地，相信當局會公平分配。

東華學院正籌備升格私立大學，陳慧慈表示，學院正爭取其餘兩個學科範疇評審資格，形容目前進度理想，冀於2025/26學年內通過審批，正式升格為私立大學。她又指，東華學院所有學士課程皆為應用科目，滿足申請成為應科大的要求，故將「兩條腿走路」，同時申請升格及成為應用科學大學。

《財政預算案》亦指，將為「應用科學大學聯盟」撥款1億元作啟動資金。陳慧慈稱，學院亦有意加入，形容港人對應科大的概念感陌生，「家長、學生會想，應用科學大學會否較傳統大學低一級」，期望能提升港人對應科大的認識，改變錯誤觀念，「知道應科大的（學術）水平與傳術大學一樣。」