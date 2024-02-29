海關拘一男涉清洗逾1600萬犯罪得益 (12:19)

海關財富調查科調查主任蔣俊傑表示，海關去年中破獲一宗海路的販毒案件，一名懷疑涉案男子被捕。調查顯示，該名男子懷疑利用銀行戶口處理犯罪得益，由2022年5月至2023年6月於多間銀行開設個人戶口，與5000名交易對手作逾1.1萬次可疑交易，有戶口一日內交影逾187次，他涉嫌於一年半內清洗超過1600萬元的懷疑犯罪得益。

蔣俊傑形容，該名男子戶口的資金「快進快出」並長期保持低結餘，來源不明的入賬金額大部分為1000元以下，其後累積至較大金額後，同日再轉走至第三方個人戶口。海關提到，該名男子報稱司機，名下沒有物業，惟戶口的大額交易與其個人財務狀况不相稱，故展開調查，昨日以涉嫌「洗黑錢」作出拘捕，並搜查其租住的柴灣住所，以及分別位於旺角及土瓜灣由該名男子出任董事的公司，檢獲兩部手提電話及一批銀行文件。

海關透露，被捕人出任董事的兩間公司分別報稱從事食品貿易及音響器材，分別於2018年及2019年成立，惟過往未見有頻繁的公司活動；而5000個交易對手多為本地個人戶口，至於戶口詳情需待調查。據了解，案件相信有集團操縱，該名男子以「轉數快」形式頻繁交易。