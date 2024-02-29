財政預算案2024｜陳茂波重申交椅洲人工島一定推行　待研融資方案 (10:41)

新一份財政預算案提及政府正審視如何有序及分階段推動北部都會區發展，計劃未來5年每年發債約950億至1350億元，推動北都及其他基建項目。原定2025年底填海的交椅洲人工島項目則將稍為推遲，具體推展時間將考慮包括公共財政狀况等因素。財政司長陳茂波今日出席電台聯播節目時重申，人工島項目一定會推行，但政府需要研究具體方案，並會尋求財務顧問意見。
陳茂波於節目上被問及若對交椅洲人工島項目融資有信心，為何推展前仍要考慮政府財政狀况。陳茂波指，若項目由政府全權負責，則要考慮公共財政；如若融資，亦要考慮以公私營合作或發債形式，抑或兩者兼備。他稱，政府需要研究具體方案，現已找財務顧問商討。至於人工島項目會否與發基建債「同時上馬」，陳茂波認為要視乎發債規模，並透露雖有投資者曾向當局建議「不如包哂畀我做」，但他指有關模式亦有障礙，例如政府與投資者分配土地的比例，亦須確保投資者會按整體社會需求而推出土地。
被問到是否受發展商壓力而調整交椅洲人工島發展計劃，陳茂波表示過去本港因土地供應不足而令樓價飛升，令市場備受壓力，因此「政府係下定決心，土地房屋供應係要充足」，指交椅洲人工島項目仍在作技術研究，稱一定會推進項目。