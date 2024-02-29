財政預算案2024｜陳茂波重申交椅洲人工島一定推行　待研融資方案 (10:41)

陳茂波於節目上被問及若對交椅洲人工島項目融資有信心，為何推展前仍要考慮政府財政狀况。陳茂波指，若項目由政府全權負責，則要考慮公共財政；如若融資，亦要考慮以公私營合作或發債形式，抑或兩者兼備。他稱，政府需要研究具體方案，現已找財務顧問商討。至於人工島項目會否與發基建債「同時上馬」，陳茂波認為要視乎發債規模，並透露雖有投資者曾向當局建議「不如包哂畀我做」，但他指有關模式亦有障礙，例如政府與投資者分配土地的比例，亦須確保投資者會按整體社會需求而推出土地。

被問到是否受發展商壓力而調整交椅洲人工島發展計劃，陳茂波表示過去本港因土地供應不足而令樓價飛升，令市場備受壓力，因此「政府係下定決心，土地房屋供應係要充足」，指交椅洲人工島項目仍在作技術研究，稱一定會推進項目。