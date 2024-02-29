23條立法︳英美質疑削弱自由　鄧炳強斥卡梅倫言論偏頗錯誤 (18:32)

美方又認為，23條疊加《港區國安法》將削弱香港居民自由及權利，若特區政府再實行用字含糊的國安法律，並設域外效力，將進一步違反中國的國際承諾，以及破壞一國兩制框架。

保安局今午發稿，稱對卡梅倫的偏頗錯誤言論表示強烈不滿和反對。保安局長鄧炳強說，卡梅倫刻意不提特區政府有就23條立法作廣泛公眾諮詢，並籌辦近30場諮詢會，稱絕大部分與會者以及於公眾諮詢提交書面意見的市民均支持立法。他又說，英方對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權，應立即停止干預屬於中國內政的香港事務。

鄧炳強說，每個國家都會制定維護國安的法律，稱是主權國家的固有權利，也是國際慣例，亦應尊重其他國家或地區的制度，及進行維護國安立法的責任和需要，「不可唯我獨尊，嘗試干預其他國家或地區的立法程序。」他亦指出，英國本身就有10多部法律維護國家安全，卡梅倫的說話反映其雙重標準。

他又表示，特區政府會盡快完成立法工作，過程中聽取社會各界提出的建設性意見，並確保符合《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港特區有關保障權利和自由的規定；在制定有關罪行及擬備條例草案時，亦會精準針對危害國家安全的行為，清楚訂明構成有關罪行的元素和刑罰，強調正常營商、與世界各地進行正常互相交流的機構、組織和人員，都會獲得充分的法律保障。

外交部駐港公署則批評，卡梅倫等個別政客說三道四，惡意抹黑攻擊香港人權、自由、法治。公署強烈不滿和堅決反對。公署發言人指，特區政府在公眾諮詢期內已明確指出23條立法原則之一是尊重和保障人權，依法保護香港居民各項權利自由，會精準針對危害國安行為，與正常商業往來、對外交流之間的界限明確，任何奉公守法的人都不用擔心會誤墮法網。

公署亦指，中央政府全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針，堅定支持特區政府完成第23條立法，歡迎真心擁護一國兩制、支持香港繁榮穩定的人士為立法提出建議，但不接受任何污名化立法的政治操弄，強調任何外部干預施壓動搖不了特區政府推進立法的堅定決心，任何造謠、抹黑和攻擊都改變不了香港由治及興的歷史進程，重申23條立法是香港特區履行維護國家安全憲制責任。

公署又指，中國政府治理香港特區的法律依據是中國《憲法》和香港《基本法》。英國等個別國家政客和媒體固守對華對港偏見，執念於以「灰色濾鏡」解讀23條立法，刻意將國家安全與權利自由對立，以提交意見之名，行詆譭中傷之實，「別有用心、虛偽雙標。」

中國駐英使館發言人回應指，堅決反對英國政客無端攻擊，稱所謂擔憂是充滿偏見及毫無根據，又說23條立法的原則之一是尊重和保障人權，立法後香港特區將嚴格依據事實與證據、依法採取執法及司法行動，批評英國的《國家安全法》概念模糊、對執法單位授權寬泛，極易被濫用，稱英方理應反躬自省，而非對別人指手畫腳。