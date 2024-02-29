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23條立法︳英美質疑削弱自由　外交部駐港公署斥惡意抹黑攻擊 (10:03)

為期約一個月的《基本法》23條立法諮詢昨結束，英國外相卡梅倫同日發聲明稱，港府目前方案未有履行《基本法》、《中英聯合聲明》及國際公約中的義務，影響港人行使自由和權利，強烈促請港府重新考慮方案。美國國務院同樣發聲明，質疑23條建議罪行中的「境外干預」及「國家秘密」定義含糊，或可因此利用拘捕和羈留手段，打擊異見。美方亦關注，23條的域外效力會令特區政府的「跨國打擊」持續，限制美國居民及公民的言論自由。外交部駐港公署及中國駐英大使館均發聲明反駁，批評西方國家惡意抹黑攻擊。

美方又認為，23條疊加《港區國安法》將削弱香港居民自由及權利，若特區政府再實行用字含糊的國安法律，並設域外效力，將進一步違反中國的國際承諾，以及破壞一國兩制框架。

外交部駐港公署則批評，卡梅倫等個別政客說三道四，惡意抹黑攻擊香港人權、自由、法治。公署強烈不滿和堅決反對。公署發言人指，特區政府在公眾諮詢期內已明確指出23條立法原則之一是尊重和保障人權，依法保護香港居民各項權利自由，會精準針對危害國安行為，與正常商業往來、對外交流之間的界限明確，任何奉公守法的人都不用擔心會誤墮法網。

公署亦指，中央政府全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針，堅定支持特區政府完成第23條立法，歡迎真心擁護一國兩制、支持香港繁榮穩定的人士為立法提出建議，但不接受任何污名化立法的政治操弄，強調任何外部干預施壓動搖不了特區政府推進立法的堅定決心，任何造謠、抹黑和攻擊都改變不了香港由治及興的歷史進程，重申23條立法是香港特區履行維護國家安全憲制責任。

公署又指，中國政府治理香港特區的法律依據是中國《憲法》和香港《基本法》，而非《中英聯合聲明》，指英方對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。英國等個別國家政客和媒體固守對華對港偏見，執念於以「灰色濾鏡」解讀23條立法，刻意將國家安全與權利自由對立，以提交意見之名，行詆譭中傷之實，「別有用心、虛偽雙標。」

中國駐英使館發言人回應指，堅決反對英國政客無端攻擊，稱所謂擔憂是充滿偏見及毫無根據，又說23條立法的原則之一是尊重和保障人權，立法後香港特區將嚴格依據事實與證據、依法採取執法及司法行動。

發言人指，23條立法完全符合國際法以及各國各地區普遍實踐，亦依法保護香港居民根據《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會及文化權利國際公約》適用於香港的相關規定所享有的各項權利和自由。發言人批評，英國的《國家安全法》概念模糊、對執法單位授權寬泛，極易被濫用，稱英方理應反躬自省，而非對別人指手畫腳。

發言人又表示，香港已回歸中國，《中英聯合聲明》未賦予英方任何資格和權利干預香港事務，「英方干涉香港事務的圖謀絕不可能得逞」，敦促英方多做有益於中英關係發展的事。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法 中國駐英大使館

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