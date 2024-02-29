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23條立法︳英國質疑影響港人行使自由權利　中國駐英使館斥充滿偏見及毫無根據 (10:03)

為期約一個月的《基本法》23條立法諮詢昨結束，英國外相卡梅倫同日發聲明稱，港府目前方案未有履行《基本法》、《中英聯合聲明》及國際公約中的義務，影響港人行使自由和權利，強烈促請港府重新考慮方案。中國駐英使館發言人回應指，堅決反對英國政客無端攻擊，稱所謂擔憂是充滿偏見及毫無根據，又說23條立法的原則之一是尊重和保障人權，立法後香港特區將嚴格依據事實與證據、依法採取執法及司法行動。

發言人指，23條立法完全符合國際法以及各國各地區普遍實踐，亦依法保護香港居民根據《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會及文化權利國際公約》適用於香港的相關規定所享有的各項權利和自由。發言人批評，英國的《國家安全法》概念模糊、對執法單位授權寬泛，極易被濫用，稱英方理應反躬自省，而非對別人指手畫腳。

發言人又表示，香港已回歸中國，《中英聯合聲明》未賦予英方任何資格和權利干預香港事務，「英方干涉香港事務的圖謀絕不可能得逞」，敦促英方多做有益於中英關係發展的事。

英方對23條建議的關注包括，港府擬增加「煽動」罪刑期，又認為「國家秘密」定義不清，會窒礙言論及新聞自由，而「境外勢力」定義模糊，可能影響正常合法外交活動等。英方又質疑，草案建議缺乏獨立監察機制，防止行政機關因國安理由濫權。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法 中國駐英大使館

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