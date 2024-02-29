財政預算案2024｜市民批「減糖」屬「懲罰中產」　斥發債遺「爛攤子」　陳茂波：投資未來 (09:42)

聽眾張生批評陳茂波「思路有問題」，不滿政府發行債券，「幾年後要還架嘛，到時你都唔做啦，邊個去收拾爛攤子？」陳茂波回應指，發債非用作支付政府日常開支，而是投資未來，日後會獲得回報，再撥出部分收入來還錢，形容是正常的財務安排。

今年「派糖」措施較上年度大減八成，聽眾陳太認為預算案未見讓中產受惠的措施，而且退稅減少，質疑是否「懲罰中產」。財政司長陳茂波表示支援措施撥款共約110億元，即使退稅和退差餉額度減少，但已佔約50多億元，惟政府財政有一定壓力，支援措施「不得不略為縮減一下」，希望市民諒解。被問到「減糖」會否擔憂影響市民消費意欲。陳茂波認為，市民是否消費視乎經濟環境、收入及是否感到開心，相信未來數年經濟陸續向好，市民收入會有實質增加，故會推出不同活動，包括深度遊、煙火等，令不同人士在港有好體驗，消費時有更多選擇。

另一名聽眾姚生提及全撤樓市「辣招」，認為撤辣只是幫助本身有物業的人士「保着樓價」，認為目前經濟狀况差，措施無助中產人士上樓，「唔會有人再喺在香港消費，中產啲人都走晒架啦，仲有邊個有意去買樓？」陳茂波稱，香港從來不能與其他地方「鬥平」，「如果鬥平香港冇得做」，故當局要提升產品及服務質素，又提到去年香港消費有7.3%增長，屬經濟增長的重要動力，認為不可低估本地消費能力。 他亦表示，政府隨時可以重新引入「辣招」，會密切留意市場，正常情况下會由市場自行發展。

對於政府有否考慮過開徵新稅，陳茂波說要小心處理稅務問題，稱目前經濟正回復，各行業及市民要固本培元，稅務措施是吸引投資的其中一個手段，政府要顧及香港國際競爭力。他表示，一般考慮增加稅收的目標是讓政府收支平衡、有足夠資源進行公共服務及推動經濟，由於政府預計數年後可達致收支平衡，加上香港正推動經濟轉型，面對複雜的地緣政治，政府要謹慎行事，認為目前未有需要開徵新稅。