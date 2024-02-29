明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

財政預算案2024｜市民批「減糖」屬「懲罰中產」　斥發債遺「爛攤子」　陳茂波：投資未來 (09:42)

面對財赤，新一份財政預算案「減糖」，同時提出發債。財政司長陳茂波出席電台聯播節目時，遇上聽眾批評，質疑發債會遺下「爛攤子」。陳茂波回應指，發債屬投資未來，亦屬正常財務安排。至於「減糖」，陳茂波重申冀市民諒解政府財政狀况，展望來年經濟陸續向好，市民收入會有實質增加，料有助刺激消費。

聽眾張生批評陳茂波「思路有問題」，不滿政府發行債券，「幾年後要還架嘛，到時你都唔做啦，邊個去收拾爛攤子？」陳茂波回應指，發債非用作支付政府日常開支，而是投資未來，日後會獲得回報，再撥出部分收入來還錢，形容是正常的財務安排。

今年「派糖」措施較上年度大減八成，聽眾陳太認為預算案未見讓中產受惠的措施，而且退稅減少，質疑是否「懲罰中產」。財政司長陳茂波表示支援措施撥款共約110億元，即使退稅和退差餉額度減少，但已佔約50多億元，惟政府財政有一定壓力，支援措施「不得不略為縮減一下」，希望市民諒解。被問到「減糖」會否擔憂影響市民消費意欲。陳茂波認為，市民是否消費視乎經濟環境、收入及是否感到開心，相信未來數年經濟陸續向好，市民收入會有實質增加，故會推出不同活動，包括深度遊、煙火等，令不同人士在港有好體驗，消費時有更多選擇。

另一名聽眾姚生提及全撤樓市「辣招」，認為撤辣只是幫助本身有物業的人士「保着樓價」，認為目前經濟狀况差，措施無助中產人士上樓，「唔會有人再喺在香港消費，中產啲人都走晒架啦，仲有邊個有意去買樓？」陳茂波稱，香港從來不能與其他地方「鬥平」，「如果鬥平香港冇得做」，故當局要提升產品及服務質素，又提到去年香港消費有7.3%增長，屬經濟增長的重要動力，認為不可低估本地消費能力。 他亦表示，政府隨時可以重新引入「辣招」，會密切留意市場，正常情况下會由市場自行發展。 

對於政府有否考慮過開徵新稅，陳茂波說要小心處理稅務問題，稱目前經濟正回復，各行業及市民要固本培元，稅務措施是吸引投資的其中一個手段，政府要顧及香港國際競爭力。他表示，一般考慮增加稅收的目標是讓政府收支平衡、有足夠資源進行公共服務及推動經濟，由於政府預計數年後可達致收支平衡，加上香港正推動經濟轉型，面對複雜的地緣政治，政府要謹慎行事，認為目前未有需要開徵新稅。

相關字詞﹕編輯推介 財政預算案2024 陳茂波

上 / 下一篇新聞