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財政預算案2024｜陳茂波稱無意調整兩元優惠年齡門檻　不應單以成本評價煙火表演 (09:05)

財政司長陳茂波今早（29日）出席電台聯播節目回應《財政預算案》。對於政府將會檢討兩元乘車優惠，陳茂波稱重申無意取消計劃，又指無意改動受惠年齡，但考慮到香港高齡化速度快及公共交通收費有所調整，會為政府帶來負擔，因此希望透過檢討並延續計劃，找到一個運作模式讓長者受惠，同時讓政府財政可以負擔。至於具體方針， 他指勞福局會仔細檢討，並與社會討論。

有聽眾認為，陳茂波有份於上屆政府推動兩元乘車優惠，質疑香港高齡化問題應屬預料之內，為何至今才檢討。陳茂波回應指，當年特首「拍板」時也曾考慮及推算高齡化問題，但指政府要與時並進。

另外，對於旅發局計劃每月放煙火，政府指每場表現成本約百萬元。陳茂波重申政府會為表演尋覓商業贊助，認為不能單以成本評估煙火表演的效益，亦要考慮活動帶動的人流和生意。

有聽眾認為每月放煙火會失去驚喜，建議要有主題，例如每季調整一次主題，可以煙火配合花卉展覧或播放經典港產片，並提供消費優惠。陳茂波認為建議非常好，指政府同樣相信放煙火應配合其他活動，提升旅客體驗，令旅客逗留在港，稱目前會留空間予旅發局「度好橋」。亦有聽眾關注，政府集中發展旅遊業，至今卻未見成效。陳茂波指，拉動香港經濟有「三頭馬車」，即出口、消費和投資，投資對經濟的拉動力相對較小，地緣政治亦加大出口壓力，因此短期內以旅遊帶動各行各業，包括零售和餐飲。

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