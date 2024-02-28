五旬男無牌進口440分斤穿山甲鱗片判囚4年 (18:09)

海關有組織罪案調查科特别調查第一組調查主任何廷俊表示，海關歡迎判決反映嚴重性及予以阻嚇。

被告洪恩典（現52歲）讀至小學二年級，他從內地來港，曾接受心血管手術，目前依賴綜援過活。法官不同意辯方求情稱，本案構成延誤檢控可以減刑，指被告與內地主使人等有語音對話，控方需時蒐證指被告知情犯案。另外本案估計涉及1220隻穿山甲，約值119至226萬元，法官指，穿山甲屬公認的瀕危物種，近年遭大肆捕殺並造成不可逆轉的生態災難。

案情指，於2018年12月至2019年1月期間，海關發現報稱為睫毛膏的包裹實為穿山甲鱗片，作為指定收件人的被告曾與主使人討論，對方稱「寄一點點先試一下」。法官認為，被告手機載有穿山甲鱗片的照片並非巧合，他明知貨物正是穿山甲鱗片，它們分批混進香港到報紙檔後再送到單位；而被告所租單位內存放大量穿山甲鱗片。