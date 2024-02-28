警破14宗爆竊案拘4男　揭三叔侄伙同犯案 (17:53)

西九龍總區重案組第4B隊高級督察吳彥柏表示，警方上月27日至上周四（22日）共接獲7宗分別發生於深水埗、旺角及九龍城區針對地舖的爆竊案。涉案地舖包括餐廳、便利店等。吳彥柏表示，賊人會以硬物破壞控制店舖捲閘的電制箱並從正門潛入，盜取現金、利是等。警方經調查後鎖定一人，相信他與過去一年另外5宗分別發生於屯門、上水以及葵涌區的同類爆竊案有關。

警方昨日凌晨於葵涌區截獲一名45歲報稱廚師的男子，並於其身上檢獲螺絲批、黑色手套及1.4萬元現金，相信他剛犯案完畢，警員以涉嫌爆竊將他拘捕。被捕人涉嫌與13宗發生於九龍及新界區的爆竊案件有關，涉款約30萬元，包括18.4萬元現金，以及電腦、香煙等物件，總值約12.6萬元。據悉疑犯獨自犯案。

另外，石硤尾白田商場酒樓「逸翠軒」周日（25日）發生爆竊案。深水埗警區重案組第一隊高級督察楊鐵豪表示，酒樓經理當晚如常於約晚上11點檢查所有門戶妥當後離開，惟翌日返酒樓準備工作時，發現經理房有被搜掠痕跡，房內一個夾萬被撬開。經點算後，夾萬內10萬元現金及放置於一個玻璃陳列櫃內的18支名貴烈酒亦被盜去，總涉案價值約12萬元。經理報案求助。

警方經調查發現，當晚約11時許，兩名戴帽、口罩及手套的賊人手持一個相信放有爆竊工具的手提行李箱，撬開酒樓後門並入內爆竊。大約30分鐘後，兩名賊人得手並沿路往後門離開酒樓，並與另一名於酒樓外作「睇水」的同黨一同離開。警方經調查鎖定其中一名賊人身份，今日凌晨於大坑東邨東旺樓一個單位拘捕3名懷疑涉案人士，於屋內起回約4.4萬元現金、12支名酒及多款爆竊工具。被捕3人分別為29歲電腦資訊科技員、61及64歲無業男。據了解，3人為叔侄關係，同居於上址，其中64歲男子有黑社會背景。