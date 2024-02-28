明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉19年國慶日港島衝突　4人受審後暴動罪成 (16:51)

2019年國慶日港島區激烈警民衝突，事隔兩年半，11名男子被控暴動等罪，案中有4人不認罪受審，今（28日）均被裁定暴動罪成，其中一人另涉阻差辦公罪脫。法官姚勳智不接納有被告自辯稱在場拍攝，但沒攜變焦相機，又指拍攝暴動過程及再在網上傳遞比比皆是，無疑屬鼓勵他人參與暴動，被告意圖顯然並非單純拍攝。除了一名認罪被告續准保釋，餘下10人須還押以待索取報告，押後至3月20日求情判刑。

法官指，當日有大批黑衣示威者在銅鑼灣一帶聚集，有人縱火和投擲汽油彈。時任香港電台節目助理的被告梁家樂（被控時24歲，下同）早前自辯稱，他對新聞攝影感興趣，為了入行的作品集而在場拍攝，他在社會事件期間拍攝不同活動，包括支持警察晚會。法官認為，梁沒工作需要，亦非以記者身分到場，他說要拍攝卻沒攜帶有「Zoom」功能的相機，令人難以接納。

被告蘇亮燊（24歲）自辯供稱，因為和母親爭執及知悉她不喜歡示威者，於是拿背囊、黑衫及過濾口罩出門來「激」母親，他不知袋內有何物品。控方質疑，蘇母根本看不見他取走東西。法官裁決時批評，蘇的證供明顯多處矛盾及不合理，例如他攜帶黑衫及面罩的理由，指他沒說實話而拒納供辭；蘇的父母聲稱面罩等屬於他們，但竟然說不清為何在袋內，說法可疑。

任職工程並需戶外工作的被告李良圖（41歲）辯稱，當天行山後去灣仔購物，他嗅到催淚煙遂佩戴平時處理污水所用的口罩。法官反駁指，李於會面紀錄說他行街而非行山，在毋須防曬下仍戴手袖和面巾；雖然沒有直接證供，但實際而言難以相信李身旁的長傘、眼罩和過濾面罩不屬於他。

沒有作供的胡景皓（20歲）被截停時戴頭盔穿黑衫，其裝備裝束齊全。法官考慮到4人身處現場等因素裁定他們有備而來參與暴動，而梁被指阻撓警員拘捕另一人，與錄影片段不符，因此裁定他罪脫。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例

上 / 下一篇新聞