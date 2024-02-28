涉19年國慶日港島衝突　4人受審後暴動罪成 (16:51)

法官指，當日有大批黑衣示威者在銅鑼灣一帶聚集，有人縱火和投擲汽油彈。時任香港電台節目助理的被告梁家樂（被控時24歲，下同）早前自辯稱，他對新聞攝影感興趣，為了入行的作品集而在場拍攝，他在社會事件期間拍攝不同活動，包括支持警察晚會。法官認為，梁沒工作需要，亦非以記者身分到場，他說要拍攝卻沒攜帶有「Zoom」功能的相機，令人難以接納。

被告蘇亮燊（24歲）自辯供稱，因為和母親爭執及知悉她不喜歡示威者，於是拿背囊、黑衫及過濾口罩出門來「激」母親，他不知袋內有何物品。控方質疑，蘇母根本看不見他取走東西。法官裁決時批評，蘇的證供明顯多處矛盾及不合理，例如他攜帶黑衫及面罩的理由，指他沒說實話而拒納供辭；蘇的父母聲稱面罩等屬於他們，但竟然說不清為何在袋內，說法可疑。

任職工程並需戶外工作的被告李良圖（41歲）辯稱，當天行山後去灣仔購物，他嗅到催淚煙遂佩戴平時處理污水所用的口罩。法官反駁指，李於會面紀錄說他行街而非行山，在毋須防曬下仍戴手袖和面巾；雖然沒有直接證供，但實際而言難以相信李身旁的長傘、眼罩和過濾面罩不屬於他。

沒有作供的胡景皓（20歲）被截停時戴頭盔穿黑衫，其裝備裝束齊全。法官考慮到4人身處現場等因素裁定他們有備而來參與暴動，而梁被指阻撓警員拘捕另一人，與錄影片段不符，因此裁定他罪脫。