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跨境醫療採購擬今年推　下月或公布擴灣區港人覆診 (16:26)

去年《施政報告》提出政府將於合適大灣區醫療機構為港人策略性採購醫療服務，料涉低風險服務如檢查等，新一份《財政預算案》卻未有就此落墨。政府消息稱，當局目標今年內推出有關計劃，料將以先導計劃形式推行，不排除於港大深圳醫院先行，開支擬由醫管局現有經費承擔，不會額外撥款。

港大深圳醫院正推行「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，由醫管局出資以策略採購形式向該院買服務，讓居粵的醫管局病人在該院覆診，先導計劃將於下月底屆滿。消息稱，政府擬下月公布下階段安排，不排除增加涵蓋服務範疇。

設數據和樣本庫　大灣區國際臨牀試驗所擬跨境合作

另外，政府擬在「河套深港科技創新合作區」成立「大灣區國際臨牀試驗所」，為醫藥研發機構提供一站式臨牀試驗支援。新一份《財政預算案》提出，政府正積極爭取內地藥監局容許企業為產品申請內地上市許可時，可利用試驗所數據。據悉，試驗所將有跨境數據和樣本合作。

預算案本年度預留3200萬元成立該試驗所，未來5年度撥款總額為1.4億元。政府消息稱，試驗所擬於今年啟動運作，開支包括設立硬件配套，例如數據庫、樣本庫和化驗所等。據悉，當局不排除試驗所今年可直接進駐河套區，但仍須視乎河套區工程進度。

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