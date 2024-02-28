夏寶龍結束7日訪港　李家超稱中央惠港政策陸續有來 (15:31)

李家超說，夏寶龍訪港期間廣泛與政府及社會各界會面，議題圍繞經濟發展及地區治理。經濟發展方面，李家超引述夏寶龍提出的3個重點，包括肯定特區政府在推動經濟發展的思路及措施，鼓勵繼續落實；第二是反覆強調要對香港發展有信心，以事實及數據證明香港有強勁的核心競爭力，形容香港的發展前景「唔係邊個想唱衰，就唱衰得到」，又強調中央堅定支持特區政府依法保護香港居民福祉、依法保護特區內財產及投資、依法保護香港繁榮及穩定，及依法保護《基本法》及兩條國際公約下在港適用的權利和自由。

他續說，夏寶龍的第三個重點是表明中央對香港發展的全力支持，稱會一如既往支持香港發展經濟及改善民生、鞏固及提升香港作為國際金融中心的地位。

李家超提到，夏寶龍訪港第二日，中央就公布西安市及青島市加入自由行，而夏寶龍明言惠港政策陸續有來，香港將做好各方配套迎接兩個城市的旅客，包括由3月31日起增加來往西安及青島的航班，每周分別增約800個及360個機位。

地區治理方面，李家超引述夏寶龍提出的3個重點，包括肯定區議員、地區三會及關愛隊的表現；第二，做好地區治理是香港實現良政善治的必然要求，區議會應充分發揮自身優勢及職能，協助政府在地區層面更好落實政策，又說實踐證明重塑區議會符合香港實際情况及利益，形容是完全正確；第三則是希望各方共同努力做好地區治理，強調區議員、三會及關愛隊要以實際行動詮釋愛國愛港，並發揮作為政府及市民之間橋樑紐帶的角色，民政專員要自覺肩負地區治理的責任。