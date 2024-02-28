財政預算案2024｜陳國基：「撤辣」時機適當 (14:43)

陳國基指，預算案繼續支援企業及市民，如寛減薪俸稅、利得稅、差餉，以及延續中小企融資擔保計劃等，認為樓市全面「撤辣」屬適時調整，相信有利物業市場復甦。他同時認為預算案加速推動高質量發展，開拓綠色未來及數字經濟，加強招商引資，有助對接「145」規劃，提升八大中心競爭力，讓香港更好融入國家發展大局、背靠祖國、聯通世界。另外，他提及隨着擴展個人遊，可打造「香港品牌」，擴展不同旅遊項目及盛事經濟，吸引旅客訪港。

行政會議召集人葉劉淑儀則稱預算案考慮周詳、內容全面、積極進取與務實兼備，樂見財政司長根據《基本法》第107條制定預算案，逐步恢復收支平衡。葉劉淑儀說，高興財政司長接納樓市全面「撤辣」的建議，以及進一步放寛物業按揭逆周期，相信有助樓市復甦。她歡迎政府面對公共財政壓力時，以節流為重點，加強管控開支速度，如調整對民生影響較小的收費，提出薪俸稅和個人入息課稅標準稅率二級制。

葉劉淑儀指，歡迎政府推動綠色和數字經濟，同時歡迎政府增加資源，撥款約10億元發展旅遊活動，如盛事經濟及會議展覧活動，有助打造「香港品牌」，促進旅客及高消費人士來港。

特首李家超亦歡迎預算案提出公共財政整合計劃，認為已充分考慮市民和企業的負擔能力。他表示，對香港的發展充滿信心，相信在國家的堅實支持和社會各界的團結努力下，香港會繼續發揮好一國兩制的優勢，持續發展經濟、改善民生，跨越當前的挑戰，再創高峰，並呼籲社會各界支持預算案。