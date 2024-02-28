涉換尿片捉腿致老婦左大腿骨折後截肢　女護理員傷人罪成 (12:40)

被告劉桂芳（現年68歲）從內地來港，離任護理員後做散工和領取綜援。暫委法官鄭念慈應辯方要求先索閱感化官和社會服務令報告，惟明言只為了解被告狀况，本案有一定嚴重性，絕不代表接納建議輕判，被告須還押至3月13日求情判刑。

本案事主蘇興妹（案發87歲）入住大埔的養和護老中心，她患認知障礙症並行動不便。鄭官分析證據指，案發3月21日晚上只有被告與另一人當值，接納其他護理員作供稱分別無接觸或不可能弄傷事主。至於被告警誡下招認稱「我無蓄意傷害佢」，鄭官認為錄影會面可見被告多次糾正警員錯誤，她非但沒有受驚，頭腦非常清晰，遂批准其說法呈堂。

被告早前自辯稱替事主換片時分開對方雙腿，其間兩人「鬥力」，被告使力一推聽到「啪」一聲。鄭官指出，被告承認用力過度及聽到骨頭發出聲音，又說「如果唔鬥力應該唔會斷骨」，她估計並且作出招認令事主受傷。雖然控方未能證明被告具俗稱「傷人17」罪所需意圖，但鄭官認為被告在護老院工作多年知道長者骨頭脆弱、用力對待會導致骨頭折斷，於是改為裁定她「傷人19」罪成。