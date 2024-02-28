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財政預算案2024｜「減糖」不派消費券　退稅上限減　陳茂波冀市民諒解 (15:50)

新一份財政預算案的「派糖」措施續減。差餉、薪俸稅、利得稅均有寬免，但寬免幅度均減。其中政府繼續寬減2023至2024年度100%薪俸稅及利得稅，但寬免上限由6000元，減至今年度的3000元。政府預料將少收51億元薪俸稅及4.3億利得稅收入。

至於2024至2025年的住宅及非住宅差餉亦續寬免，但寬免季度由兩季減至一季，同樣以1000元為上限，估計涉及308萬住宅物業及43萬非住宅物業，政府預料住宅差餉將少收26億元，非住宅差餉則少收3.7億元。

對於今年「派糖」幅度較去年少一半，財政司長陳茂波說，政府連續數年出現赤字，可以「派糖」的能力受制約、空間有限，希望市民諒解。他預料今年經濟增長2.5%至3.5%，各行業復蘇速度雖然不同，但整體來說經濟狀况較去年好，亦預計未來數年會有正面增長，當局評估要增加市民收入，不是靠政府的支援措施，而是要搞好經濟。陳茂波認為，由於出口方面受制約，短期內推動經濟增長要靠旅遊，故今次推出多項措施，期望吸引高消費旅客，帶動不同經濟環節，令零售、飲食業等均受惠。

不再代繳DSE考試費 

當局維持向領取社會保障金的合資格者，發放相等於半個月綜援的金額，高齡津貼、長生津或傷殘津貼及在職家庭津貼計劃亦有相若安排，涉及額外開支約30億元。不過，今年預算案未再如過去般，為中學文憑試考生代繳考試費。

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