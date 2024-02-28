財政預算案2024｜增撥10.95億助吸旅客　第二季起每月放煙火 (15:44)

旅遊事務署則會於未來數年繼續推行受歡迎的創意文旅藝術品牌項目，包括「西貢海藝術節」。政府稱將全力推動盛事活動和設計主題式深度旅遊。

政府消息人士指，每月煙火表演將於今年第二季起實行，希望以此填補「幻彩詠香江」檢討時的「空檔」。消息人士又指，政府期望今年內完成檢討「幻彩詠香江」。

旅發局表示，預算案2024/25、2025/26 及2026/27年度共向旅發局撥出9.71 億元，其中3.89億涉及拓展多元旅遊體驗，包括未來3年合共撥款3.54億元重新打造「幻彩詠香江」，當中在2024/25年度運用1.15億元，其他拓展多元旅遊體驗措施包括繼續推廣「大城小區」、城巿漫步、郊野遠足、離島遊等深度遊體驗。旅發局亦會利用3.04億舉辦和支持國際大型盛事，包括未來3年合共撥款1億元予盛事統籌協調組，支持及宣傳大型盛事，並舉辦多項大型活動，支持在港舉行的國際級大型盛事。

旅發局另會花費1.76億元開拓多元化客源市場及強化宣傳策略，措施包括繼續在客源市場加強宣傳香港、在內地新增「個人遊」的城市（西安、青島）宣傳等。旅發局同時會用1.02億推出全新宣傳活動，鼓勵業界及市民發揮好客之道，以及與業界共同為具潛力的旅客，例如穆斯林，加強相關產品和服務等。