明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

財政預算案2024｜增撥10.95億助吸旅客　第二季起每月放煙火 (15:44)

財政預算案提出，政府將向旅遊發展局及旅遊事務署增撥10.95億元，支持雙方舉辦推動旅遊業的活動。其中旅發局將每月舉行煙火及無人機表演，並加強本地特色旅遊活動，旅發局亦會推動以「城市漫步」等主題的「沉浸式深度遊」，亦會針對年青旅客的喜好，以遠足、單車、直立板、越野跑以至野外觀星等「軟銷」香港，同時以更多元化活動，冀為地區帶來更多人流，為商戶締造商機。

旅遊事務署則會於未來數年繼續推行受歡迎的創意文旅藝術品牌項目，包括「西貢海藝術節」。政府稱將全力推動盛事活動和設計主題式深度旅遊。

政府消息人士指，每月煙火表演將於今年第二季起實行，希望以此填補「幻彩詠香江」檢討時的「空檔」。消息人士又指，政府期望今年內完成檢討「幻彩詠香江」。

旅發局表示，預算案2024/25、2025/26 及2026/27年度共向旅發局撥出9.71 億元，其中3.89億涉及拓展多元旅遊體驗，包括未來3年合共撥款3.54億元重新打造「幻彩詠香江」，當中在2024/25年度運用1.15億元，其他拓展多元旅遊體驗措施包括繼續推廣「大城小區」、城巿漫步、郊野遠足、離島遊等深度遊體驗。旅發局亦會利用3.04億舉辦和支持國際大型盛事，包括未來3年合共撥款1億元予盛事統籌協調組，支持及宣傳大型盛事，並舉辦多項大型活動，支持在港舉行的國際級大型盛事。

旅發局另會花費1.76億元開拓多元化客源市場及強化宣傳策略，措施包括繼續在客源市場加強宣傳香港、在內地新增「個人遊」的城市（西安、青島）宣傳等。旅發局同時會用1.02億推出全新宣傳活動，鼓勵業界及市民發揮好客之道，以及與業界共同為具潛力的旅客，例如穆斯林，加強相關產品和服務等。

相關字詞﹕編輯推介 財政預算案2024 旅遊 煙花

上 / 下一篇新聞