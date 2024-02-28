【持續更新】黎智英案｜陳沛敏知黎智英重視警暴新聞　亦無聽過黎主張或反對港獨 (11:59)

《明報》文字直播審訊情况。

【11:18】休庭。

【10:56】辯方又指，2019年7月間陳沛敏多次主動聯絡時任主筆楊清奇，包括向對方發送與社運相關讀者投稿，最後楊回應以即時新聞處理，此反映陳會作出建議後由楊自行決定，惟陳指「我冇俾建議佢，我收到讀者投稿，再轉交畀佢」。辯方遂問，收到投稿再轉交他人的說法與黎智英向陳沛敏轉發新聞稿，唯一不同就是黎是老闆，陳指「係呀，雖然佢（楊）請假要我簽，但我冇乜指示佢論壇要點做呢個工作。」

接著辯方展示另一段信息，指及2021年4月楊清奇形容一名叫「桑普」的寫手，指「他的文章怪怪的，而且公開主張港獨，所以一直沒敢讓他開專欄，否則交了稿，出唔出都麻煩」。陳回應，當時黎向張劍虹提及桑普在《蘋果》的論壇寫文章，楊清奇輾轉得知有關指示後表示對桑普有保留，最後張劍虹以有法律風險為由而不找桑普。

辯方遂問，憑陳認識黎多年，她會否同意黎沒有主張港獨，陳思考片刻後，指「冇聽過佢有咁樣嘅主張。」辯方追問，黎會否更表達反對港獨？陳回答她沒有與黎討論港獨的話題，也不記得黎是否曾說「我反對港獨」。

【10:34】辯方續問，從WhatsApp信息可見，《蘋果》在「8.31 太子站」事件翌日頭版刊登《港鐵大搜捕 釀元朗恐襲2.0 速龍無差別毆打市民》是由陳沛敏及其副手林文宗所決定。陳同意是她決定可以頭版刊登，因為她個人認為「8.31 太子站」事件具有新聞價值。辯方遂問有關決定會否基於她不滿「警暴」？陳回應「係，但我同林文宗都知黎生好重視警暴呢啲新聞」。

【10:00】 開庭。辯方指出從2018年5月的事例，即黎智英建議陳沛敏去找退休警察及前ICAC調查員為《蘋果》撰文，及後建議她訪問李永達，可見黎只是建議陳及讓她考慮，惟陳否認及指「佢說話好客氣，但如果佢親自提出，我好難置之不理」，況且張劍虹會要求她跟進黎提出的事項，故她會視之為要執行的事項。

辯方又提出另一例子，指黎將羅傑斯（Benedict Rogers）的新聞稿轉發給陳的舉動，只是因為羅傑斯是黎智英好友，才向陳傳送該新聞稿，但是否報道的最終決定權在於陳的手上，陳反駁稱，她理解「黎生作為我哋老闆，係推薦我哋出呢個新聞稿」，並指黎好重視羅傑斯及由對方創立的「香港監察（Hong Kong Watch）」的新聞。

法官李運騰問及會否有可能黎不是作出指示，但陳的個人感受為指示。陳稱可能性不大，因為如果黎不重視羅傑斯及該組織，他大可以讓羅傑斯自行聯絡《蘋果》的編輯。

明報記者 楊志權、湯璧瑜