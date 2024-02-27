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去年第三季的士投訴逾3000宗 首三季數字已達2019年以來全年新高 (23:07)

交通諮詢委員會轄下交通投訴組今日（27日）公布，去年第三季共接獲11,500宗投訴及建議，較去年同季升約15%，當中9成、 10439宗與公共交通服務有關。其中，的士投訴有3239宗，較上季增加13.8%，累計去年首三季數字為8562宗，較2022年全年總數多出972宗，去年僅首三季數字，已是以全年計2019年以來新高。

11,500宗投訴及建議中，91%來自公共交通服務、6%為執法事宜，2%涉交通情況。涉及違例泊車及其他執法事宜的個案，由844宗下降至656宗。而有關交通情況的投訴及建議則由182宗上升至267宗。涉及道路維修的個案，則與上季相同為59宗。

去年第三季的公共交通的投訴中，的士佔最多達3,239宗，其次為九巴2,748宗、綠色小巴佔2,108宗、城巴佔983宗、多屬聯營的過海隧巴佔592宗。的士投訴數字中，涉及的士司機違規行為的個案有3172宗，佔97.9%，包括司機拒載、駕駛行為不當、不採用最直接可行的路線、舉止無禮和不守規矩、濫收車資等。季內有801宗個案轉交警方處理。

至於整體季內11,500宗投訴，8793宗個案調查工作已經完成，當中有7,586宗（86‍%）證實成立，不成立個案有21宗（少於1%），其餘1,186宗（13%）則因證據不足而無法追查。

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