強姦案囚犯涉以50萬行賄律政司檢控官　遭廉署起訴 (19:25)

被告高衛健（40歲）被廉署控以一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條，明日將被帶往東區裁判法院答辯。

廉署指，案發時被告在赤柱監獄服刑，他另牽涉在一宗將於區域法院審訊的欺詐案。2023年2月底，被告在獄中要求寄出一封掛號信件予律政司一名時任署理高級檢控官，內附一封手寫信的影印本。

控罪指被告涉嫌向該名時任署理高級檢控官提供賄款50萬元，尋求對方協助干擾上述欺詐案的司法程序，隱瞞其他罪犯有份參與該案及其犯罪行為，並協助欺騙法庭，令法庭相信被告獨自犯案而結案。該時任署理高級檢控官收到信件後向管理層匯報事件。廉署接獲律政司轉介的貪污投訴遂展開調查，發現該時任署理高級檢控官並沒有參與上述欺詐案的檢控。

翻查資料，被告涉嫌自稱擁美國公民身分、身居要職，2016年向找換店女職員稱遺失銀包，開始向她借錢，其後更強姦及非禮女職員，又拍下對方裸照藉此勒索她繼續借錢，涉款逾22萬元。他在2018年被裁定13項控罪罪成，連同其承認的一項欺詐罪，判囚11年。當時法庭報道顯示，被告同時涉及多宗案件，約20名少女遭被告以相同手法欺騙及非禮。