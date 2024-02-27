政府擬增閉路電視　日後可設人工智能技術　鄧炳強：可用於人流管制 (17:23)

立法會議員吳傑莊關注閉路電視的人工智能或其他創新科技應用情况、錄像保存時間、會否宣傳閉路電視安裝地點，以及日後安裝在非政府建築物。保安局長鄧炳強表示，首階段的防罪閉路電視暫未採用人工智能，但會確保閉路電視系統日後可加入人工智能。他指，人工智能將會應用於人流多的地方，如在蘭桂坊估算人數或人流流向，亦可針對行劫案，分析疑兇逃走路線，並強調全部閉路電視使用情况符合私隠條例，例如會在安裝位置張貼警示，列明閉路電視正在錄影中。

至於閉路電視安裝地點。鄧炳強說，不會表列閉路電視的安裝地點，否則「會畀罪犯有防備」，不利警方防罪滅罪，又稱首階段的閉路電視皆安裝在政府建築物，但不排除日後會擴展安裝地點至非政府建築物。工聯會鄧家彪亦建議當局應在市民所提議的「罪案黑點」安裝閉路電視。鄧炳強相信，警方在擬定各個閉路電視安裝地點時已作分析，不過當局也會盡量考慮覆蓋市民關注的罪案黑點。

民建聯黃英豪及經民聯陸瀚民都認為，目前計劃安裝2000部閉路電視，對比香港人口密度而言並不足夠。鄧炳強重申，2000部閉路電視不是「終點」，只是「起點」，要循序漸進，並列舉各地每平方公里的閉路電視密度，指內地為2.1部、澳門為53.1部、英國為30.4部，而香港則是1.8部，稱每個地方的發展情况不一，會因應本港情况而定。他再次強調「人工智能係必然會有」，希望下一步應用至人流管制。

黃英豪另質疑，閉路電視會否作抄牌或衝紅燈的舉證。鄧炳強說，目前的閉路電視用來防罪，並非用作「抄牌」，不過當局未來會考慮利用科技「抄牌」，如推出相關科技，亦會向公眾另作說明。

民建聯葛珮帆指閉路電視錄影片段將會於30日後自動刪除，然而個別案件搜證時間較長，如2019年的暴動案，質疑錄像保存時間是否足夠。鄧炳強稱，30日是基本保存時長，按現時安排，如警方認為有需要延長錄像保存時間以助搜證，會交由總督察級人員評核申請。

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤關注警方在使用防罪閉路電視的內部守則及違規罰則。鄧炳強說，依照現行規定，督察級或以上人員才可要求提取錄像，並需解釋原因。他指，如日後閉路電視錄像涉及人工智能，可能會收窄提取影像的門檻至總督察級人員，甚或警司級或以上，若有警務人員違反相關守則，會被紀律處分、開除，甚至刑事處理。