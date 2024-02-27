圍大興基地3人罪成　兩人囚逾17個月　一人判入教導所 (17:04)

3名被告為無業吳顥筠（現24歲，下同）、地盤工人陳樂期（28歲）及案發時14歲、現19歲的男生。3人非法集結及使用蒙面物品罪成，吳另管有噴漆被裁定管有物品意圖摧毁財產罪成。同案有9名被告承認非法集結罪，當中兩名未成年被告判入更生中心，其餘7人同判囚13個月15日。

暫委法官鄭紀航判刑指，當晚警方在基地正門前佈陣30人，人數遠低於示威者。有示威者辱罵警方及用淫褻污穢的說話針對警員家屬、用雷射筆照射駐防的警員，以及拆開及搬動鐵欄，整場非法集結歷時45分鐘。加上案發時為高院處理蒙面法的司法覆核案的前夕，增加發生暴力的風險。

法官續指，吳的背囊內被搜出噴漆及生理鹽水，警誡下稱到場為「保護手足」、陳的背囊內被搜出手套，19歲男生則被新聞片段拍攝到有份搬動鐵馬，因此3人不單在場吶喊助威，更積極參與其中。法官就非法集結罪量刑為18個月，考慮吳及陳在受審時能同意部分案情，節省法庭時間，判兩人囚17個月15天，與其他控罪同期執行；19歲男生經審訊後被定罪，更生中心及勞教中心在刑期上不能反映他罪行的嚴重，故判處教導所。