嶺大有意北都建「第二校園」　校長稱對23條立法有待觀察 (16:59)

秦泗釗稱，政府未就「北都大學教育城」有進一步指示，校方亦未具體規劃「第二校園」用途，形容「八字沒一撇」，但初步估計可在該處建大面積的實驗室，用作發展研究項目，或讓研究生上課。

被問《基本法》23條立法對招聘有否影響，秦泗釗指，有意申請加入嶺大者，面試時沒觸及23條相關問題，「將來過一段時間再觀察吧，香港有一個重要的事情，就是要走出去」。

至於個人對23條的看法，秦重申仍有待觀察，「我覺得我們大學嘛，大學就是負責校內一部分事情，學生就要我們教他們守法」，又稱「大學相對單純一點，社會有不同年齡的人，我們主要年輕人較多，可能跟不同年紀的人認知是不太一樣」。

秦分享近日訪美參加國際會議，稱與會者對香港的印象「開始混亂」，他留意到部分美國的教授「認為香港還是原來的香港」，但另一部分人受美國媒體「較激進的宣傳」影響，不再強調香港有一國兩制。秦認為「除非他人來了，才知道香港還是香港」。被問會否向海外學者「說好香港故事」，秦形容「這是香港的劣勢，我們人少，嘴巴少」。