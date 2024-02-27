明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

嶺大有意北都建「第二校園」　校長稱對23條立法有待觀察 (16:59)

嶺南大學校長秦泗釗今（27日）在新春傳媒聚會稱，有意在政府正發展的「北都大學教育城」建立「第二校園」，但不會全校搬走，稱嶺大本身已經位於「北都西大門」，期望日後兩個校園的距離相近。

秦泗釗稱，政府未就「北都大學教育城」有進一步指示，校方亦未具體規劃「第二校園」用途，形容「八字沒一撇」，但初步估計可在該處建大面積的實驗室，用作發展研究項目，或讓研究生上課。

被問《基本法》23條立法對招聘有否影響，秦泗釗指，有意申請加入嶺大者，面試時沒觸及23條相關問題，「將來過一段時間再觀察吧，香港有一個重要的事情，就是要走出去」。

至於個人對23條的看法，秦重申仍有待觀察，「我覺得我們大學嘛，大學就是負責校內一部分事情，學生就要我們教他們守法」，又稱「大學相對單純一點，社會有不同年齡的人，我們主要年輕人較多，可能跟不同年紀的人認知是不太一樣」。

秦分享近日訪美參加國際會議，稱與會者對香港的印象「開始混亂」，他留意到部分美國的教授「認為香港還是原來的香港」，但另一部分人受美國媒體「較激進的宣傳」影響，不再強調香港有一國兩制。秦認為「除非他人來了，才知道香港還是香港」。被問會否向海外學者「說好香港故事」，秦形容「這是香港的劣勢，我們人少，嘴巴少」。

相關字詞﹕編輯推介 嶺南大學 北部都會區

上 / 下一篇新聞