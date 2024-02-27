明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉抱走元朗藥房貓　女子即晚交回　店主銷案 (16:54)

昨日（26日）元朗一間藥房放養的家貓「番茄」懷疑被一名女子抱走，警方將案列作盜竊。藥房負責人劉先生表示，該名女子昨傍晚親自到藥房，聲稱不知道「番茄」有人養，才會抱走。劉先生昨晚經警方取回「番茄」並銷案。

劉先生說，昨日下午4、5時，一名女子到其藥房，承認自己抱走了「番茄」，並表示看了新聞報道才知道原來「番茄」由藥房飼養，詢問可否翌日才歸還「番茄」。劉先生拒絕，要求立即取回「番茄」，女子拒絕並逃去。後來劉先生致電警方詢問調查進度，警方表示已經找到懷疑涉案女子，最終劉先生昨晚10時許從警署取回「番茄」。考慮到與涉案女子街坊一場，加上已經找回「番茄」，劉先生決定向警方銷案。

劉先生說，「番茄」昨晚似乎「少少嚇親同餓親」，比平時叫得多，食量亦大增，過了一晚已經回復正常。劉先生笑說「番茄」「已經知衰」，今早都不敢離開藥房太遠。劉先生說，「番茄」頸部原本掛有名牌，寫上藥房名稱，昨晚領回「番茄」時名牌不翼而飛。劉先生得知網上有人認為他不應放養貓隻，但他說平時只會在藥房營業時間放貓隻出去逛街，4隻貓與附近街坊相處融洽，街坊及貓都過得開心。他認為貓「有性」，困住牠們不代表疼愛，過往也沒有發生貓隻被盜事件，會繼續一貫做法。

相關字詞﹕盜竊

上 / 下一篇新聞