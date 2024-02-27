涉抱走元朗藥房貓　女子即晚交回　店主銷案 (16:54)

劉先生說，昨日下午4、5時，一名女子到其藥房，承認自己抱走了「番茄」，並表示看了新聞報道才知道原來「番茄」由藥房飼養，詢問可否翌日才歸還「番茄」。劉先生拒絕，要求立即取回「番茄」，女子拒絕並逃去。後來劉先生致電警方詢問調查進度，警方表示已經找到懷疑涉案女子，最終劉先生昨晚10時許從警署取回「番茄」。考慮到與涉案女子街坊一場，加上已經找回「番茄」，劉先生決定向警方銷案。

劉先生說，「番茄」昨晚似乎「少少嚇親同餓親」，比平時叫得多，食量亦大增，過了一晚已經回復正常。劉先生笑說「番茄」「已經知衰」，今早都不敢離開藥房太遠。劉先生說，「番茄」頸部原本掛有名牌，寫上藥房名稱，昨晚領回「番茄」時名牌不翼而飛。劉先生得知網上有人認為他不應放養貓隻，但他說平時只會在藥房營業時間放貓隻出去逛街，4隻貓與附近街坊相處融洽，街坊及貓都過得開心。他認為貓「有性」，困住牠們不代表疼愛，過往也沒有發生貓隻被盜事件，會繼續一貫做法。