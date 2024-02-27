政府資助船公司換船　3艘國產新船抵港將服務中環至離島航線 (16:10)

3艘新船均全船設有冷氣設備，座位為軟墊物料，並增設以布簾分隔供哺乳使用的育嬰座位、手機充電裝置、携帶寵物乘客專用座，另亦增加輪椅座位及行李存放區。

新渡輪旗下的2艘新船「新明珠2號」及「新明珠8號」，分別由碳纖維及鋁合金物料建造，2艘船均設有500個座位，較舊船420個座位多近80個，船頭及船尾位置各增設6個携帶寵物乘客專用座位，6個育嬰座位設於船中間。船艙中間設行李存放區，並有6個輪椅座位。船頭位置有2個洗手間及1個無障礙洗手間，船艙不同位置設有顯示屏，顯示洗手間使用情况，另船頭設船員休息室，設有淋浴間、小型廚房、沙發及6個床位。

港九小輪旗下的新船「港九1號」亦以碳纖維建造，設有450個座位，較舊船400個座位多50個，船頭位置設有8個携帶寵物乘客專用座位，4個育嬰坐位、3個洗手間及1個無障礙洗手間則設在船尾。船艙中間為設有獨立抽風系統的行李存放間及6個輪椅位。港九1號船艙外設單車架及4組海上緊急逃生系統，萬一發生意外，乘客可沿充氣救生梯滑下至救生艇，毋須「濕身」。

兩艘船均維持以柴油推動，港九小輪及新渡輪稱，新船所用物料較輕，並採用符合國際海事組織最高的第三級別標準環保引擎，故需較少馬力推動，故可減少排放量。

政府早前稱，預留逾57億元資助渡輪公司換47艘新船，首階段為22艘新船提供資助預算為30億元。