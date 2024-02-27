明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

盧寵茂關注牙醫學會批評內地牙醫　冀互相尊重 (14:55)

醫務衛生局長盧寵茂今日（27日）約見香港牙醫學會代表，聽取學會對「長者醫療券大灣區試點計劃」的意見。盧寵茂亦關注學會近日評論「試點計劃」時，對內地牙醫專業及監管制度的批評。

政府發新聞稿交代雙方會面安排，引述盧寵茂指，特區政府重視牙醫專業培訓及監管，而內地口腔科醫生培訓也同樣全面、規範化並獲國家認可，規管亦受國家、各省市及地方衛健委或衛生健康局監管，相信香港牙醫業界「會尊重其他地區，包括內地的牙醫同行，並抱持互相尊重、互相學習和交流的原則，以促進專業的正面發展。」盧認為香港牙科專業服務是否貼心，「市民最有話語權」，期望香港牙醫積極推動自身專業及服務發展，繼續與政府攜手推進多項強化香港牙科服務的措施。

他又指，試點計劃只是在深圳增加兩個牙科專業醫療券服務點，相比之下，目前全港共有近1500名牙醫已參加醫療券計劃，在超過3300個服務點提供服務，指香港仍然是長者最容易取得服務的途徑。

盧寵茂重申，特區政府推行「長者醫療券大灣區試點計劃」的兩大目標在於為大灣區內地城市養老的香港長者提供更大便利，以及讓香港長者可選擇跨境到深圳，使用醫療券接受牙科服務，以回應香港長者對牙科服務的殷切需求。政府非常重視試點計劃下試點醫療機構的服務水平，指選定醫療機構時有嚴謹過程，醫衛局和衛生署於去年11月至今年2月初期間曾作市場調查、尋求廣東省衛健委的意見和推薦，並實地考察醫療機構的設施、設備、運作等，亦與醫療機構的高層管理人員會面，深入了解管理架構和模式以及運作情况。

相關字詞﹕編輯推介 盧寵茂 牙醫 醫療券

上 / 下一篇新聞