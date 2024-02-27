盧寵茂關注牙醫學會批評內地牙醫　冀互相尊重 (14:55)

政府發新聞稿交代雙方會面安排，引述盧寵茂指，特區政府重視牙醫專業培訓及監管，而內地口腔科醫生培訓也同樣全面、規範化並獲國家認可，規管亦受國家、各省市及地方衛健委或衛生健康局監管，相信香港牙醫業界「會尊重其他地區，包括內地的牙醫同行，並抱持互相尊重、互相學習和交流的原則，以促進專業的正面發展。」盧認為香港牙科專業服務是否貼心，「市民最有話語權」，期望香港牙醫積極推動自身專業及服務發展，繼續與政府攜手推進多項強化香港牙科服務的措施。

他又指，試點計劃只是在深圳增加兩個牙科專業醫療券服務點，相比之下，目前全港共有近1500名牙醫已參加醫療券計劃，在超過3300個服務點提供服務，指香港仍然是長者最容易取得服務的途徑。

盧寵茂重申，特區政府推行「長者醫療券大灣區試點計劃」的兩大目標在於為大灣區內地城市養老的香港長者提供更大便利，以及讓香港長者可選擇跨境到深圳，使用醫療券接受牙科服務，以回應香港長者對牙科服務的殷切需求。政府非常重視試點計劃下試點醫療機構的服務水平，指選定醫療機構時有嚴謹過程，醫衛局和衛生署於去年11月至今年2月初期間曾作市場調查、尋求廣東省衛健委的意見和推薦，並實地考察醫療機構的設施、設備、運作等，亦與醫療機構的高層管理人員會面，深入了解管理架構和模式以及運作情况。