村屋大王套丁案廉署再控9人　全屬元朗原居民 (14:45)

9名涉案丁屋申請人為黃觀勝、陳志明、蔡偉生、陳永堅、梁錦益、龍福兒、楊啟光、鄧翹沾及駱天龍，年齡介乎42歲至74歲，均為元朗原居民。他們各被控一項串謀詐騙罪名。

廉署調查顯示，元朗水蕉新村原居民代表程振明及其他中間人自1990年代起向元朗原居民收購「丁權」，以在水蕉新村內發展一個丁屋物業項目。至約2005年3月，一間發展商與程振明達成協議，並委派程振明為受託人合作發展該丁屋項目。程振明及該等中間人於是繼續向原居民收購更多「丁權」，並安排他們申請在水蕉新村興建丁屋的建屋牌照。

署方指，首宗案件涉及兩名元朗原居民黃觀勝及陳志明。二人涉嫌於1991年11月至2014年4月向地政總署申請建屋牌照期間，分別與程振明等數名中間人串謀詐騙地政總署，涉嫌向地政總署訛稱黃、陳二人均為水蕉新村有關土地地段的唯一合法註冊業權人，而二人從未與任何人士訂定任何協議或安排，以轉移或其他方式處理該等土地地段或相關權益，亦無意將二人的「丁權」售予其他人士或發展商。

第二宗案件涉及另外7名元朗原居民蔡偉生、陳永堅、梁錦益、龍福兒、楊啟光、鄧翹沾及駱天龍。7人涉嫌於1999年11月至2017年8月向地政總署申請建屋牌照期間，分別與其他中間人串謀詐騙地政總署，藉虛假陳述誘使地政總署向該7名被告批出興建丁屋的建屋牌照。

廉署調查顯示，水蕉新村於案發期間興建多幢丁屋，包括該9名被告獲批的建屋牌照所興建的9幢丁屋。有關丁屋其後由一個發展商以一個私人屋苑的型式向公眾出售，每幢售價900萬至1300萬元不等。該發展商就銷售其中115幢丁屋，獲取逾10億元。

至於早前被控的王光榮及程振明均否認控罪，案件將於2025年2月10日在區域法院開審。