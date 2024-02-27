男教師倡港獨建軍認違國安法　官斥在外推動「其心可誅」 (14:22)

葡籍被告黃煡聰（現41歲）在英國完成音樂學士後任職項目工程師，亦在港擔任音樂教師。他原被控《刑事罪行條例》串謀作出具煽動意圖的作為罪，後來遭改控。

案情指出，於2019年9月至2022年11月，有人以「香港獨立黨」組織名義在網上發布42則帖文宣揚分裂國家，涉及網站和社交媒體facebook、Twitter等6個平台。該黨五大綱領為主張廢除《中英聯合聲明》及《香港關係法》；提倡宣布中國非法佔領香港；要求英美重新執行《南京條約》等託管香港領土並駐軍；及爭取香港成為具獨立主權的英聯邦國家。帖文提及，該黨向白宮發起聯署，呼籲眾籌建立香港軍隊及「已向僱傭兵索價」摧毁香港。

被告在錄影會面稱，香港獨立黨於8、9年前成立，由他註冊成英國政黨及有限公司，但他沒簽署文件，他只見過負責該黨事務的網友一次。被告表示，受人委託管理相關平台，並無參與發帖。另外，被告手機載有他身為香港獨立黨主席的個人名片。

練官庭上指出，被告返港探親被捕、非自動投案，他說由「神秘人」指示行事，「責任推得一乾二淨」，反問「咁叫如實供述？」。辯方解釋，被告主動提供手機密碼，警方才有證據證明他是管理者。案件押後至4月11日判刑，被告續須還押。