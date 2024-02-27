明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

昂坪360整體客量恢復至疫前約95%　全景纜車反應佳已增購十部 (14:17)

昂坪360表示，去年共接待138萬名訪客，較前年增約2.5倍，整體客量恢復至2019年約95%。昂坪360前年12月推出的全景纜車「Crystal+」，今個農曆新年初一至初四期間使用率達100%，公司稱因應需求已增購10部，料今年第4季陸續抵港，在安全測試及通過相關政府部門審批後，冀今年12月投入運作。

昂坪360今（27日）舉辦新春傳媒午宴，昂坪360董事總經理劉偉明透露，去年2月通關後，內地及短線亞洲市場復甦較明顯，令公司海外訪客總數恢復至疫情前2019年約92%；其中内地市場較疫情前增29%，而亞洲市場亦回復至疫前97%。昂坪360去年11月調整纜車票價，被問到訪客數量回復下有否調整票價的打算，劉偉明指今年未有調整票價的打算，稱「不會見好就做（調整票價）」，目前集中繼續「做好口碑」。

西安及青島下月起納入赴港澳自由行城市，劉偉明表示歡迎相關措施，對業界而言是利好及正面消息；惟他認為，相關城市旅客未必認識本港旅遊，故需多製作「旅行攻略」教育及推廣。至於預計今年推出《香港旅遊業發展藍圖2.0》，被問到日後如何在大嶼山推廣深度遊，劉偉明認為大嶼山有豐富天然資源，惟受限於交通配套及承載力。

相關字詞﹕編輯推介 昂坪360 劉偉明

上 / 下一篇新聞