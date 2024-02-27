昂坪360整體客量恢復至疫前約95%　全景纜車反應佳已增購十部 (14:17)

昂坪360今（27日）舉辦新春傳媒午宴，昂坪360董事總經理劉偉明透露，去年2月通關後，內地及短線亞洲市場復甦較明顯，令公司海外訪客總數恢復至疫情前2019年約92%；其中内地市場較疫情前增29%，而亞洲市場亦回復至疫前97%。昂坪360去年11月調整纜車票價，被問到訪客數量回復下有否調整票價的打算，劉偉明指今年未有調整票價的打算，稱「不會見好就做（調整票價）」，目前集中繼續「做好口碑」。

西安及青島下月起納入赴港澳自由行城市，劉偉明表示歡迎相關措施，對業界而言是利好及正面消息；惟他認為，相關城市旅客未必認識本港旅遊，故需多製作「旅行攻略」教育及推廣。至於預計今年推出《香港旅遊業發展藍圖2.0》，被問到日後如何在大嶼山推廣深度遊，劉偉明認為大嶼山有豐富天然資源，惟受限於交通配套及承載力。