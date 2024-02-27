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薪常會倡不作第二階段公務員薪酬水平調查　公務員總工會同意建議　冀政府勿向公務員開刀 (11:56)

公務員薪俸及服務條件常務委員會早前指目前勞工市場波動，建議不適合作第二階段公務員薪酬水平調查調查。立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席梁子穎同意相關安排，認為要待經濟好轉才應再作調查，指在目前經濟環境下，各個行業勞動力不足，無論政府抑或私營機構，都為「搶人才」而抬高個別工種薪金，再加上政府推出「高才通」等輸入外勞計劃，認為兩方薪酬水平對比或會不脗合。

梁子穎在香港電台節目《千禧年代》上指，相信相關安排只屬暫時建議，被問到拖延公務員薪酬水平調查會否導致公務員薪酬「不貼市」，令公務員人才流失情况惡化，梁子穎表示「呢個我哋都擔心」，表示政府應多向公務員工會解說，並在政府內部推出福利或措施，安撫現職公務員。

香港公務員總工會主席馮傳宗在同一節目表示，雖然工會未必完全認同背後理由，但按目前經濟環境，同樣認為不適合做公務員薪酬水平調查，「今年暫時唔做住係一件好事」，建議政府應商討下一步安排。

被問到政府連年財政赤字，應否從公務員薪酬方面節流，馮傳宗指，開源節流是必須，政府已通知各政府部門減少一定百分比的經常性開支，但公務員事務局每年用於公務員的開支是按比例按年下降。對於有報道指公務員開支上升，他指不應忽略通脹因素，亦不應忽略公務員開支佔整體政府開支正在下降。

馮傳宗亦認為，政府每年有薪酬趨勢調查，如調查結果未出就決定公務員減薪或凍薪屬不公平，另外政府近年在聘用或挽留人才都出現問題，如果政府財政一有問題就向公務員「開刀」，會影響政府士氣及形象。

相關字詞﹕編輯推介 公務員 梁子穎 馮傳宗

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